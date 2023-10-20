下周二（24日）是24節氣的「霜降」，秋天進入尾聲，天氣將開始變冷。民俗專家柯柏成表示，霜降要「送小人」，避免小人干擾事業運勢，只要將7朵紅玫瑰插入透明花瓶，擺放在家裡正中央，就能有效阻擋小人。

柯柏成在臉書發文指出，今年的霜降在10月24日，是秋季的最後一個節氣，代表冬天即將來臨，天氣開始變冷。

柯柏成表示，對應易經的十二消息卦，這個節氣進入《山地剝》卦，群陰剝陽，只有最後一根陽熱遊蕩漂浮在地表之上，寒陰占了絕對優勢，因此這個節氣要送小人，避免小人在事業上的干擾。

柯柏成建議，霜降當天準備一束7朵紅色鮮花，最好是帶刺的玫瑰，將花束裝在透明的花瓶，擺放在家裡正中央，就能有效阻擋小人。

另外霜降也是適合補身的時節，柯柏成表示可以食補、藥補結合，藥補類可採用當歸、枸杞、人參、鹿茸、黃芪、阿膠；食補可吃核桃、龍眼、板栗等食物，切記勿過量食用。