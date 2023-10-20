10月的金門充滿美妙的音樂旋律！享譽國際的「金門坑道音樂節」即將在明（21）日於翟山坑道正式揭幕，這場被譽為「一生必聽」的音樂盛會每年開放售票即秒殺，也令不少沒搶到票的樂迷惋惜；為延續音樂帶來的美好時光，昇恆昌公司接力坑道音樂節，將於10月28日下午2點在金湖廣場舉辦「金湖音樂節」，攜手音樂比賽常勝軍金湖與金城國中國樂團，以及金寧鄉樂齡古箏進階班，帶來長達120分鐘的國樂饗宴，歡迎民眾到場欣賞，一起感受古典音樂的魅力。

昇恆昌公司指出，在2020年首度舉辦的「音樂藝術節」廣受好評，但受新冠肺炎疫情影響被迫停辦兩年後，今年終於重磅回歸，選定在「坑道音樂節」結束後的首個週六，接力為民眾帶來悠揚的樂聲。

昇恆昌說明，「金湖音樂節」演出當天將由成軍僅4年、現有11名成員的金寧鄉樂齡古箏進階班打頭陣，一連帶來《雨夜花》、《甜蜜蜜》等多首膾炙人口的懷舊曲目，與大家分享箏樂之美。

緊接登場的是，成軍短短5年，在2019年於全國學生音樂比賽初試啼聲即獲優等獎，今年再次參賽更一舉拿下特優殊榮的金湖國中國樂團，將一口氣帶來9首曲目，值得注意的是，學子們將改編超夯的《愛你》、《孤勇者》等國語金曲，透過傳統樂器的樂團合奏，為大家帶來耳目一新的演出。

壓軸登場的金城國中國樂團，是多次在全國學生音樂比賽獲得特優、優等的常勝軍，除了將帶來東方代表、台語金曲歌后黃妃的主打歌《追追追》、日本動漫主題曲《魔女宅急便》，也將演出西方經典的《D大調卡農》、《第一二胡狂想曲》等經典名曲，東、西方風格迥異的曲目，將透過學生們的樂聲淋漓盡致的展現。

昇恆昌表示，「金湖音樂節」不僅提供給金門音樂學子有更多舞台表演的機會，更勉勵孩童多元學習、培養興趣及專長，並保留傳統國樂精神，傳承國樂的珍貴價值，期盼透過樂齡族及學生團體的精彩演出，將傳統音樂文化分享給更多人。此外，在表演團體換場時將舉辦有獎徵答，送出限量的HELLO KITTY明信片或造型磁鐵，歡迎鄉親「逗陣」來感受國樂之美。