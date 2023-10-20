臺灣新生兒年年減少，爸媽對自家寶貝的重視更甚以往，例如寶寶由母乳轉換為固體食物過程中，副食是開啟寶寶味蕾的重要關鍵，父母會特別慎選產品。看準市場，有業者引進日本百年品牌Kewpie的寶寶副食，滿足消費者需求。

成立於1919年的Kewpie，初期以美乃滋打出市場與知名度。經過百年發展，Kewpie已是大型食品集團，開發煙燻、芥末、松露等多種口味美乃滋之外，更以日本在地新鮮蔬果研發調味醬料、罐頭食品等多元商品；其中，1960年推出、逾一甲子歷史的嬰兒食品，更深受日本及各國消費者青睞。

Kewpie特別重視寶寶副食的製作，因為嬰兒不像大人一樣什麼都能吃，也無法判別品質好壞，有什麼問題也說不出；所以身為生產廠家，Kewpie不允許任何不良產品的存在，因此，嚴選新鮮食材，以肉品、魚類佐時蔬的原則製作副食，例如野菜雞肉親子丼飯、北海道玉米奶香義麵、洋食茄汁肉拌醬等，每一口都能讓寶寶吃到豐富多元的營養素；即使小小一包的寶寶燒果子蛋酥，也重視其中的營養成分，更強調不添加香料、防腐劑、色素，純以天然食材製作。

包裝上，Kewpie一開始就從環保概念出發，以玻璃罐或圓柱型鋁箔盛裝食物，不僅常溫即可食用，而且容器可以直接當成食器用，即使出門在外，爸媽餵食寶寶時也不會手忙腳亂。

引進Kewpie寶寶副食的綠動會，以天然、環保、珍愛大地為信念，秉持引進的所有食物皆為安全，純淨，營養，無任何不必要人工添加成分的原則，與Kewpie的精神不謀而合，因而取得代理權，把好產品介紹給臺灣消費者，維護寶寶們的健康。