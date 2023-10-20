【全程字幕】蔡政府超徵稅收「假性政治績效」 柯文哲痛斥：預算書隨便寫 @ChinaTimes

台灣民眾黨總統參選人柯文哲今召開「守護財政紀律—為你牢牢守住每分血汗錢」記者會。針對國家財政分配不均、特別預算常態化等問題，提出四大方針，包括提出成立「統籌分配稅款分配委員會」、召開「全國賦稅改革會議」。

柯文哲指出，首先面對當前的財政問題，關鍵在「財政分配不均，區域發展失衡」，即「中央集權、地方窘迫」的情況。以2024年中央普通統籌分配稅款來看，總額雖續創新高，達新台幣3811.7億元，表面看來雨露均霑，實而強者愈強，2024加計其他補助後，光六都就分走65％，其餘16縣市及鄉鎮市只分到3成5，約1333.8億元。

柯文哲說，過去的政黨每次選前都承諾要修財政收支劃分法，包括蔡政府第一任閣揆林全也曾來找過他談修法，但選上了之後發現錢是自己在分，好處實在很多，就不願意修法了，於是財劃法20年來沒修過，顯見權力使人腐化，絕對的權力使人絕對腐化。

柯文哲主張，建立主責單位權責統一的財劃法，從現行營業稅提撥40％作為統籌分配款，「未來將提高到100％」，財源規模預估多出3000億。

另外，為了建立地方財政自主，不要讓地方為了統籌分配款，老是要看中央臉色，主張包括遺贈稅、土地增值稅、營業事業所得稅等都增加地方分成，還稅地方，而且直轄市、非直轄市的分配標準要一致，不是全台多套標準。

柯文哲也提出，政府近年持續性稅收超徵，蔡政府任內稅收超徵1.2兆，除了2020年因為疫情短收之外，其他每一年稅收都是超徵，尤其2022年更超收4000億。

柯文哲說，「超徵這麼多，不曉得笨還是壞，顯示財政部、主計處預算書根本估不準，你一年估不準就算了，每一年都估不準，這就是政府製造假象，預計要收多少稅，目標故意放很低，然後說我們政府做得很好，這是假性政治績效！超徵一年可以原諒，太多年表示預算書亂寫。」

柯文哲也質疑，如果超徵，為何不優先來償還負債5兆8000多億，而是拿來發錢討好民眾？

關於蔡政府特別預算常態化問題嚴重，柯文哲也舉出，蔡總統任內共編列14項特別預算逾2.4兆，比扁、馬政府16年加起來還多，包括防疫、前瞻、軍購等名目的特別預算，規避監督，甚至執行時間還跨到下任政府。

柯文哲主張必須刪除現行預算法第83條第4款規定得以「不定期或數年一次之重大政事」作為提出特別預算的條件，如果遇到戰爭、大規模疫情與地震，編列特別預算當然合理，但是現行預算法所謂的「重大政事」到底是什麼，根本沒有標準，所以蔡總統才可以編這麼多預算，「我們要把它刪掉，不要空白支票、不准開後門！」

最後柯文哲提出必須檢討包括印花稅等多項稅目不合時宜，須檢討或廢除，以確保公平分配、促進資本積累，但廢除之前會先找到相應財源，並且要重新檢討稅制，不要讓用資本賺錢的企業或個人找巧門逃漏稅，另外，台灣面對「國際最低稅負制」衝擊，須做好因應，避免將課稅權讓給國外。

柯文哲針對守護財政紀律，提出四大方針：

一、重建補助款、統籌款機制：

財政收支重劃分，追求中央地方雙贏

1.「權責統一，從雙軌制（統籌款、補助款）改單軌制」，未來要統一權責單位和計算標準

2.將統籌款規模擴大，做到公平；分成金額提高，兼顧績效

3.還稅地方，增加地方分成，部分稅收不需進入統籌分配，不再看中央吃飯，真正讓地方自主

4.公平分配，直轄市與縣市分配標準應一致

5.成立「統籌分配稅款分配委員會」，中央、地方政府、專家、民代共組，公開透明程序討論。

二、地方財政自主、均衡發展：

在上述增加地方分成後，若以直轄市的遺贈稅，地方分成從50％提升到80％、縣市政府的土地增值稅，地方分成從80％提升至100％、營利事業所得稅，從地方原本無分成提升至5％，調整後以2022年試算，可增加513.7億元。

三、翻新稅制，改善課稅不公：

召開「全國賦稅改革會議」，檢討不合理稅制。檢討所有資本所得的課稅方式，所得稅由累進稅率改為分離課稅（勞動vs.資本所得），才能公平分配稅收、助於促進資本累積，並確保不同收入來源者，各有合理的負擔。並檢討不合時宜的稅目，如印花稅、娛樂稅，尋覓財源後予以廢除，並且加強海外所得稅納入稅收體系，避免富人逃稅。

四、財政紀律，不再胡亂撒幣：

避免超徵常態化、債務不斷上升，同時要求「超徵先還債」。財政部與主計總處應建立完整總體經濟模型，制定稅收預估標準作業流程；不應再選擇性採用數據，或受命上級長官「參數調整」，人為操弄預算課稅收入。終結「特別預算常態化」，拒絕「先上車後補票」，修法刪除《預算法》第83條第4款的「不定期或數年一次之重大政事」，杜絕空白授權漏洞。未來特別預算僅能在遇到國防緊急設施或戰爭、重大經濟變故、重大災變情形，要經過國會同意才能提出。