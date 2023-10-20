台中2歲蔡姓女童因腹痛、無法解尿且全身無力，無法行走多日而掛急診，入院後持續有尿滯留、大便失禁及全身癱軟情形，經檢查後罹患罕病格林巴利症候群，經豐原醫院醫療團隊支持性及免疫性治療，女童2周後終於能再以雙腳奔向父母懷抱。

豐原醫院醫師黃伃㚬表示，格林巴利症候群(Guillain-Barre syndrome)是一種極少見急性發炎性周邊神經病變，可能影響身體運動、感覺及神經系統，發生原因多為感染或接種疫苗後引發免疫系統反應，以致周邊神經被抗體攻擊。患者可能出現急性四肢無力、吞嚥困難，或進一步導致呼吸衰竭、全身癱瘓，甚至猝死。

黃伃㚬對女童採取支持性及免疫性治療，支持性治療目的為維持生命徵象的穩定，包括監測血壓心跳，以及維持足夠心肺功能並預防併發症發生；而免疫治療則有助於加速疾病恢復，以縮短病程。

目前健保給付的治療為血漿置換術，治療應該在發病發生數天至1周內開始，才能達到顯著療效。此外，於嚴重合併呼吸衰竭的患者，免疫球蛋白治療也可有效改善病情，治療時間則根據疾病嚴重度而有所不同。女童在醫療團隊積極治療及支持下， 2周後，終於能再次以雙腳奔向父母懷抱。

黃伃㚬指出，目前對於格林巴利症候群，確切致病原因仍不明，呼籲家屬若發現孩子在感染或接種疫苗後，出現四肢無力或麻痺情形，應盡速就醫，由醫師進行評估，以免錯過黃金治療期，影響神經功能預後。