魚池鄉咖啡農沈詠為（左）2019年曾被徒弟莫芷晴打敗居次，這次總算贏徒弟摘冠。（楊靜茹攝）

「全國咖啡烘焙賽」16日至20日在國姓鄉公所登場，20日公布成績。（楊靜茹攝）

「全國咖啡烘焙賽」20日公布成績並舉行賽後分享會，品嚐冠軍咖啡進行經驗交流。（楊靜茹攝）

「全國咖啡烘焙賽」20日圓滿結束，參賽選手合影。（楊靜茹攝）

南投縣國姓鄉公所舉行「全國咖啡烘焙賽」，參賽選手以WCE世界盃烘豆大賽台灣選拔賽指定烘豆機烘焙國姓精品咖啡豆，這次再度上演師徒對決，師父沈詠為從72名參賽者中脫穎而出獲得冠軍，取得「大港盃咖啡國際交流賽」參賽資格，誓言將大獎留在南投。

「全國咖啡烘焙賽」邁入第6屆，16日至20日在國姓鄉公所登場，評審團由WCRC世界咖啡烘焙賽冠軍賴昱權擔任主審，與8名專業評審進行嚴格杯測品評，冠軍將直接保送11月25、26日在高雄舉行的「大港盃咖啡國際交流賽」，吸引72名選手報名；20日公布成績，魚池鄉咖啡農沈詠為2019年曾被徒弟莫芷晴打敗居次，這次總算贏徒弟摘冠。

賴昱權指出，參賽選手都是在咖啡烘焙業佔有一席之地，因此比賽採用扣分機制，只要出現焦糊味、苦澀感、不熟草生味等都扣分，再從風味的酸值、甜感等去加分，讓分數出現差異化；呼籲參賽選手一定要注重凸顯咖啡豆本質的風味，透過烘焙讓咖啡風味更多層次化。

「上次輸給徒弟，這次總算自己抱走冠軍。」沈詠為說，這次咖啡烘焙賽備賽過程，他與徒弟莫芷晴等人仔細研究咖啡生豆，設定好要的烘豆曲線與咖啡風味，雖然烘豆過程中出了一點小意外，還好在烘豆曲線上做修正，很幸運他們都有達到原本設定的咖啡風味，所以分別獲得冠亞軍；他已經買好比賽賽豆開始備賽，期待能拿到更好的成績，將大型賽事大獎留在南投。

國姓鄉長邱美玲表示，國姓鄉咖啡種植面積達80公頃，年生豆產量亦達50噸以上，年產值約4000萬元，是全台咖啡產量最多的鄉鎮，這次比賽選用國姓精品咖啡豆，期待國姓咖啡也能像南投茶一樣，在南投舉行世界咖啡博覽會，讓國姓咖啡在世界飄香。