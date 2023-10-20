韓國演藝圈爆出影帝劉亞仁吸毒後，又傳出L姓大咖男星涉嫌吸毒被調查中，如今線索都指向演出電影《寄生上流》的影帝李善均，不過本人及公司都未做出回應，沒想到有網友挖出李善均3年前算命的影片，當時巫女算完後驚呼：「為什麼看到被上銬」，更提醒他十月份要小心，詭異巧合讓人頭皮發麻。

《寄生上流》上映後紅遍全球，在第 92屆奧斯卡金像獎抱回「最佳影片」、「最佳導演」、「最佳國際影片」及「最佳原創劇本」四項大獎，有網友挖出當時AllMightyTV策畫算命單元，邀請知名巫女金花堂幫導演奉俊昊及主要演員算命，沒想到算完李善均後，表情頓時相當嚴肅，語出驚人表示：「為什麼我看到他被上銬」，接著詢問製作人：「這位應該不做那些事吧」，當時製作人反問：「是毒品嗎」，女巫則是點頭回應，不過由於茲事體大，製作人僅低調表示自己也不太清楚。

아카데미 4관왕 '기생충'의 봉준호감독과 송강호,이선균 사주풀이! (XXX은 수갑이 자꾸 보여요..) [금화당 이선균 사주풀이 신점]。（影片／올마이티TV Youtube）

對於算出的結果，巫女也感到相當疑惑，接著念出內容：「你這個愚蠢的混蛋，你努力了這麼久，別忘了初心，畢竟聲譽是一步步建立起來」，接著提醒他十月份要特別小心，如今傳出涉嫌吸毒，讓這支影片掀起議論，直指女巫根本鐵口直斷，對此，製作單位表示曾想聯繫巫女，不過未找到對方，後來打聽到消息時，才得知對方約莫兩年前已經去世的噩耗。

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