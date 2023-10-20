去年，美國為首的西方國家為了制裁俄國出兵烏克蘭，俄羅斯央行內的外幣資產至少有3000億美元慘遭凍結。同時，俄國也被踢出全球銀行間相互支付所使用的系統SWIFT，造成俄羅斯金融系統一度大亂。

外界憂心，中國大陸放在海外的龐大資產，也有可能會被凍結。根據最新統計，中國大陸有超過3兆的外匯存底，位居全球第一，同時，經濟成長也重度依賴出口。

如果美國對中國大陸實施類似對俄羅斯的經濟制裁，人民銀行曾獻計，北京政府也應該鎖住美國對大陸的投資以及退休金基金，並扣押美國企業所擁有的旗下資產。

位於北京的CCIEE（中國國際經濟交流中心）認為，從事貿易活動時，不應該再用美元，而是改用更多以黃金計價的方式，以防止人民幣匯價，屆時可能大幅度波動。

事實上，俄烏開打後，俄羅斯央行就拼命買黃金，所增加的儲備量高達100萬盎司之多。中國大陸也依樣畫葫蘆，10月初的大陸官方資料顯示，人行已連續11個月，都在增加官方黃金儲備量的水位。

除了金融方面的制裁之外，俄羅斯被西方各國掐緊原油、天然氣、金屬礦物以及晶片等不同產業，也讓中國大陸有了多方面的因應思考。上海社會科學院表示，俄羅斯要求用盧布取代美元來支付天然氣的購買費用，應會讓中國大陸加快推動包括鋰金屬等，多種大宗物資使用人民幣來訂價。

人行也同意此觀點，去年11月，海南省分行曾指出，中國大陸應加快國際能源結算步驟，要使用人民幣來結算，藉此可降低美元在全球原油市場中的主導地位。

中國大陸最大礦產業者之一的中國五礦（China Minmetals）認為，需要訂定緊急計畫來保障鐵、銅、鎳以及其它戰略性金屬的供給。同時也指出，俄羅斯鎳金屬當時在倫敦金屬交易所被迫暫停交易所帶來的慘痛後果。

中國石油天然氣勘探開發公司指出，由於西方到處在制裁，中國大陸得以享受到更便宜的俄羅斯石油，也為未來企業若要反制裁樹立一個標竿，就是讓對自己友好的兄弟國之間，可以用較低的價格相互交易商品。

美國智庫PIIE（彼得森國際經濟研究所）認為，跟俄羅斯相比，中國大陸不僅投資規模較大，且很多經濟體都需要中國大陸龐大的市場，若日後要在制裁中國大陸上達成一致共識，困難度比對付俄國要大很多。

人民銀行去年曾分析過，美國不太可能凍結中國大陸幾兆美元，或拒絕償還中國大陸公債本金以及不付利息等。中美之間其實經濟與金融關係往來密切，美國制裁中國大陸，就像做出殺敵一千，自傷八百的事一樣。

CIFCO（中國國際期貨公司）也點出，黃金並不是外匯存底中，美元的實際替代品，因為大量黃金的後送以及儲存都需要不少成本跟風險。因此，北京政府可更加開放自己的金融市場，將歐美國家的企業利益與中國大陸綁在一齊，墊高制裁所要付出的成本。