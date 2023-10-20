鮮于貞娥將於明年1月7日二度來台開唱。（遠雄創藝提供）

韓國全才音樂人鮮于貞娥（SWJA）有著「療癒歌姬」、「靈魂歌者」之稱，日前宣布將於明年1月7日二度來台開唱，而今（20日）更是公開將邀請曾與鮮于貞娥合作〈賣花的人〉一曲的金曲歌后魏如萱擔任重磅嘉賓的消息，魏如萱興奮說：「這首歌從發行到現在從來沒有現場演出過，很期待一起站在台上演出！」

鮮于貞娥曾經擔任YG娛樂的旗下製作人，和 2NE1、IU、EPIK HIGH等藝人合作寫歌，不過在幕後製作才華之外，她的低渾嗓音、爵士靈魂也為人所知。鮮于貞娥以其音樂的多元性以及穿梭在不同風格間的自在演出著稱，曲風融合了搖滾、爵士、流行、R＆B、嘻哈和電子舞曲等風格，並以精湛的歌唱技巧為每首歌曲賦予生命。鮮于貞娥先前曾在韓國綜藝節目《盼望的大海》演唱歌曲〈Run with Me〉，她只開口演唱了第一句歌詞「逃跑吧」，就讓在場所有來賓無一不被其動人的歌聲感動，鮮于貞娥精湛的演繹也讓〈Run with Me〉在網上爆紅，成為樂迷們的療癒金曲。

鮮于貞娥2019年就曾來台舉行演唱會，憶起上次來台經歷，她表示印象非常深刻，特別是台灣的小吃和熱情的氛圍。除了之前嘗試過的大腸蚵仔麵線，她也很期待能夠吃吃看通化街的冰火湯圓，「剉冰上不是加水果而是芝麻餡的年糕（芝麻湯圓），看起來更美味，最讓我期待的是有桂花蜜跟檸檬汁可以加，這個組合真的很想試試看！」而上次特別獻上八仙果幫鮮于貞娥潤喉的嘉賓魏如萱，這次也興奮表示要帶台灣伴手禮給她，「我一定會準備！但是還在想要帶什麼給她。」

嘉賓特別邀請到先前合作〈賣花的人〉的魏如萱，鮮于貞娥表示「一首歌，同樣的故事，可以用不同的語言唱，很好玩。但確實是有挑戰性的合作，聽起來很悅耳。跟娃娃（魏如萱）合作的每一個過程都是特別的回憶。」魏如萱則說「印象最深刻的是不斷的翻譯和文化差別。一開始寫這首歌就想寫『賣花的人』這個主題，詞我寫好後交給鮮于貞娥譜曲，經過幾次溝通才發現原來韓國並沒有像台灣這樣在車陣中穿梭的『賣花的人』和玉蘭花，所以花了更多的時間和形容試著讓她了解，一起完成這首歌曲。」

此次演唱會是鮮于貞娥第一次在海外開時長較長的演唱會，她表示「說實話我的歌其實都有不同的風格，所以在韓國開演唱會時我會把演出的節奏分得比較明顯一點。這次台灣演出，也是會以音響效果、我的彈琴演奏、效果器（vocal effector）等不同的方式來獻給大家不同的樂趣。」最後也向支持她的歌迷喊話「感謝大家記得我！就像人與人見面都是靠緣分，不知不覺我跟台灣也有一種緣分在。我們彼此之間所擁有的神祕之緣，希望可以發展到又大又深的關係。大家都要好好保重身體，我們1月見！」

「sunwoojunga propose in Taipei」演唱會將於2024年1月7日（日）晚間18點在Zepp New Taipei登場，門票將於10月29 日中午12點在拓元售票系統開賣，更多詳情請洽主辦單位遠雄創藝官方臉書查詢。