教育部補助彰化縣政府3500萬元經費，於彰化縣二林鎮二林國小新建中央廚房，今天啟用，可供應萬興國中及二林、萬興、新生、萬合、中興等國小共1600名師生健康美味的營養午餐。

彰化縣長王惠美指出，偏鄉學校各自辦理午餐業務時，常因學生人數少、地處偏遠、食材採購不具經濟規模及運輸成本高等因素，導致午餐採購發包困難，也很難聘請到專業廚務人員。二林國小新建中央廚房共投入3500萬元，可為6校聯合供餐，讓孩子吃飽也吃好。

二林國小新建中央廚房配備水壓式洗米機、濾網式油煙罩、蒸氣鍋爐、軟水系統、雙通式四門型熱風式餐具消毒櫃、瓦斯監控設備、蒸氣迴轉鍋、雙門蒸氣式蒸飯櫃、多功能切菜機等嶄新設備。

廚房外圍通往教室路徑，另設置鋼構風雨走廊，使午餐送餐風雨無阻，並提升供餐飲食衛生安全。彰縣府表示，將再加碼補助75萬元，改善廚房空調環境及降噪，提升央廚營運效能。

彰縣府針對彰化西南角偏鄉學校，除今天落成啟用的二林國小中央廚房，竹塘國小、成功高中及原斗國中小等校的中央廚房也都已完成，4間中央廚房總計每天1可聯合供應鄰近25所偏鄉國中小學最多約6500名師生營養午餐。

彰化縣國中小免費營養午餐為4菜1湯，採用國產可溯源具3章1Q標章食材，每周提供1次縣產有機蔬菜，並在各校中央廚房均配置專業校園營養師；另外，餐車運送全程採用保溫餐桶並配磁扣鎖及智慧溫度感測器，確保能將熱騰騰的午餐送到車程30分鐘內的鄰近學校。