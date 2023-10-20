台灣詐騙案件層出不窮，且社交網站上更是充斥著不少名人代言及投資詐騙。數位發展部長唐鳳接受媒體專訪時表示，將使用一新技術對詐騙網站進行封鎖，斷開民眾和特定網域的連結。對此，PTT鄉民看完卻直呼，「這不就是中華電信的色情守門員」！

唐鳳近日接受媒體《自由時報》專訪，大談我國如何防止詐騙，他指出，目前行政院分成4個部分，讓民眾知道詐騙是怎麼回事由內政部主責；資訊流的部分、跨境打電話部分則為NCC主責；金流方面由金管會主管；懲詐的部分由法務部專責；而數發部主要做的業務，則是支援防堵跟防阻。

此外，唐鳳還解釋數位部管制假訊息的方法，舉例來說有某個電商，整個網站被複製，網址只差一個字還看不太出來，數位部有一個方法「DNS RPZ」，把整個網域停止解析，屆時只有正牌網址才連的到，冒牌的就連不了，被偽造電商可透過公協會去報案。唐鳳補充，該方法也可以使用在選舉上，保護候選人架設的網站。

至於投資詐騙部分，唐鳳則提到，內政部警政署也有訂立一個處理方法，24小時經過通知，若還沒有下架，平台營運商那邊就會有連帶責任，目前實際情況不像數位中介法當時預期設置的規範，能一體適用，而是在每一個違法的態樣裡面，必須由相關機關立法處理。

然而《八卦版》的PTT鄉民對於提出方法卻不買帳，紛紛留言「笑死，數位部不主動處理就對了 」、「這技術說明好耳熟...」、「不對，這技術和對岸防火長城差別在哪？」、「只會推給被仿冒的商家都沒去報案 」、「連我這民進黨支持者都看不下去」、「中華電信就能做到還需要唐鳳來收割喔，笑死人」。

PTT對唐鳳的阻止詐騙方法展開熱議。（圖截取自PTT八卦版）

此外，還有鄉民發文怒轟，「現在都直接搞詐騙廣告，輕鬆無負擔，誰跟你搞這麼複雜，私人企業只管收錢，卻不管廣告內容，放任詐騙廣告橫行，不用付半點責任」。