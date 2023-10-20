體弱黑熊現身在卓溪一處工寮現場。（林業署花蓮分署提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣卓溪鄉是台灣黑熊出沒最密集的地區，古風村一處工寮昨天下午發現有黑熊入侵，林業署花蓮分署人員到場設法驅離，發現黑熊倒臥床板，全身抽搐、急喘，救傷團隊將牠後送，途中不幸死亡。初步檢視是一隻年齡偏大的公黑熊，體型瘦弱，曾遭斷掌，但沒有其他外傷，初步血檢顯示肝衰竭，死因仍待農業部獸醫研究所病理解剖後才能確認。

古風村沈姓民眾昨天下午3時到位於長良林道4.5公里處的工寮，傳出奇怪聲響，又發現遭破壞的痕跡，以為遭小偷，報警才發現工寮床板躺了一隻黑熊。

花蓮分署派員抵達現場，發現黑熊在工寮內後，先施放大龍炮及鳴放空氣喇叭試圖驅離未果，才發現黑熊躺臥床板，且身體與四肢不斷抽搐，急促喘息，立即聯繫野灣團隊啟動救援。

野灣團隊9人到達工寮後，黑熊已無意識，經給予鎮靜及抗癲癇藥物後，將黑熊搬運移出工寮，經檢查除右前掌曾有斷掌舊傷外，並無其他外傷，但身體極為消瘦，眾人合力下將黑熊送救傷中心，但途中已停止呼吸心跳。

花蓮分署指出，經野灣初步血液檢查結果顯示，該黑熊肝指數高，呈現肝衰竭狀況，檢視牙齒與骨骼等各項身體體徵，推斷可能為老齡個體。成年公熊一般體重在80到90公斤，這隻黑熊僅60公斤，非常瘦弱，已連夜將黑熊送到農業部獸醫研究所進行病理解剖，釐清死因。

花蓮縣卓溪鄉所在的玉山國家公園山區，是布農族傳統領域，也是台灣黑熊出沒最密集的地區。為了不讓黑熊成為失蹤的黑數，近年來有關單位強化保育、宣導，並頒發獎金感謝主動通報的民眾，台灣黑熊現蹤機率已大增。如發現黑熊滋擾或受困，可立即通報花蓮分署03-8325141；林業保育署24小時通報專線0800-000-930，將會儘速前往協助處理。