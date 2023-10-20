竹北高中20日開始連續兩日舉辦32周年校慶，首日於竹北天后宮迎接聖火，由交警哈雷機車引領下，體育班6名學生從天后宮跑步迎回聖火，揭開校慶典禮序幕。此次校慶邀請優秀校友返校接受表揚同時經驗分享，園遊會也主打減塑愛地球，推出使用環保餐具可折抵消費金額方案。

校慶當日上午7時許於竹北天后宮迎接聖火，祈福運動會順利、高三考生學測統測科科高分，也祈福國泰民安、世界和平。接著由校長陳瑞榮、家長會長朱曉傑帶領一級主管與家長委員們，由新竹縣交警哈雷機車的引領下，體育班6名學生從天后宮跑步迎回聖火，並於開幕式中點燃。

今年校慶更選拔第3屆傑出校友，由84級畢業校友劉信良（興亮電子股份有限公司總經理）和86級校友朱世璋（春風海律師事務所主持律師）接受表揚，慶祝大會中除頒發獎狀及獎盃外，並製作紀念手模，兩位校友的傑出表現提供學弟妹的學習楷模，回後也向學弟妹經驗分享。

同時圖書館舉辦國文科教師廖文麗甫出版的新書《生命的私語》簽書會，師長們親臨現場共同慶祝與見證新書的問世。陳瑞榮特地撰寫推薦序，並表示該書的發行是對文學界的重要貢獻，相信在閱讀過程中，每位讀者都將感受到心靈的觸動和啟發。

21日則有多年來傳統的園遊會，今年園遊會主打減塑愛地球，提供使用環保餐具可折抵消費金額的方案。每年園遊會，全校各班會把攤位結餘撥付部分款項捐給學校的教育儲蓄戶，涓滴累積全校學生的愛心，讓學校的教儲戶可以幫助需要的學生。