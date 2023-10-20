買房地段至關重要，置產想增值就要站在起漲點上，因此重劃區成為購屋族的首選，而嘉義市最大的造鎮計畫「湖子內重劃區」就是近期最熱門的話題。具有精準選地眼光的佳昂建設，看準湖子內重劃區的發展潛力，興建25至27坪2至3房的新建案「佳昂‧家易」，其良居住環境、防疫建材及全齡化公設等受人青睞。

看準湖子內重劃區的發展潛力，建案「佳昂‧家易」誕生了。(中時新聞網攝)

專案經理吳昆臨表示，湖子內重劃區屬於市辦重劃區，地理位置鄰近市中心，生活機能利多，為嘉義又一新興蛋黃區；距離舊市區的民生南商圈，車程只需5分鐘；開車前往市中心的垂楊路也僅需10分鐘。

湖子內重劃區還有規劃佔地12公頃、全長1.8公里的親水綠帶廊道，提供民眾舒服愜意的環境；交通方面，湖子內重劃區內擁有「一快二高雙鐵」的優勢，且距離82快速道路只需5分鐘。「佳昂‧家易」基地坪數高達1682坪，規劃12-14層地標建築，佔地遼闊，其氣勢及稀有性，是區域難有也是小基地產品望塵莫及。同時為商業大道第一排的建案，具重劃區主幹道優勢加上商業區的規畫，往後有望成為最繁華熱絡的區段之一。

「佳昂家易」擁有千坪基地優勢，其氣勢及稀有性，也讓小基地產品難以望其項背。(中時新聞網攝)

值得一提的是，「佳昂‧家易」特別導入健康防疫建材的規劃，結合生活中觸手可及的陽光、空氣、水3大元素。本建案選用LOW-E膠合玻璃、VAF淨流系統、Honeywell全棟淨水系統、studor溪水閥，提供住戶美好居住體驗。此外還規劃了包含健身房、廚藝教室、親子遊戲區、交誼廳、中庭花園、接待大廳等20項全齡化會館。

「佳昂‧家易」位於嘉義市西區，目前客群以嘉義本地人居多，其次是鄰近的水上鄉、中埔鄉，以及民雄鄉和太保鄉，同時涵蓋科學園區的上班族群。湖子內重劃區目前價格帶落在低基期，相對親民好入手，是結合地段與理財的新選擇！