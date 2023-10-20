台南2歲男童疑遭親生父母凌虐致死，市長黃偉哲今天表示，人說「虎毒不食子」，2歲男童疑遭父母虐死案，讓人感到不捨、震驚與憤怒，市府已立即依法安置另名3歲女童，以保護小朋友為最優先。

另外，黃偉哲也透過臉書表示，「個案的案情內容，目前有諸多說法，但本案已進入司法程序，應地檢署要求，相關細節以地檢署發布為準。」

市府社會局表示，社工人員9月訪視時，經檢視男童並未發現異樣，但因全案已進入司法程序，個案細節以地檢署統一說明為主。

社會局長盧禹璁指出，男童一家居住在租賃飯店已經1年多，去年4月社會局第1次安置謝童後，今年7月已讓男童返家，之後每個月至少派員訪視2次，期間均有密切觀察。

社會局說，去年4月男童曾因意外事故造成骨折，評估應是父母疏忽照顧導致，因此緊急安置男童，並依《兒童及少年福利與權益保障法》第102條，開立「親職教育輔導課程」。社會局於安置期間循序、依家長申請，安排親子會面，以漸進方式安排孩子返家互動，並觀察評估家長照顧情形，待家庭功能提升後才同意返家，另也提供「到宅親職指導賦能服務」，密切協助及定期訪視。

社會局強調，9月到宅訪視後，原本準備安排10月訪視時間，但因多次聯繫男童母親約訪，對方均表示全家北上處理家務，不確定何時返回台南，配合態度消極；因多次聯繫案母未果，社工直接要求謝母於10月19日晚間6時務必配合進行家訪，卻不幸發生憾事。

社會局進一步說明，19日清晨已安置男童的3歲姊姊，這2天社工也密集到安置處所訪視關懷，目前照顧情形及身心狀況尚屬穩定。

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