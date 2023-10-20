民眾黨總統參選人柯文哲今(20日)上午透露，自己跟國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜其實都見過面了，也公開表態「本來就不會整碗捧去」，若跟國民黨合作，「當然國民黨還是主力，人還是比我們多，這我們知道」。對此，朱立倫今接受媒體聯訪時也回應，跟柯長期保持溝通跟聯繫，並透露近期雙方談論的內容。

朱立倫指出，跟柯主席長期保持溝通跟聯繫，上個月談的主題重點在立委各選區的協調工作，這周是選前如何成為一個政黨聯盟或選舉聯盟，選後共同能變成執政聯盟，這是很多民主國家採行的，柯主席也提到我提出很多先進國家案例，會根據好的範例、學術論點、科學依據，希望未來合作成功。

朱立倫進一步說明，選前大家普遍是有選舉協調委員會，選後就是執政委員會，中間有爭議的話，可能會有執政或選舉爭議協調委員會，目前我們都還是逐漸在建構這些基礎，也有觸及到最後決定正副總統人選的問題，我一再強調這不是淘汰賽，是1+1必須大於2，至少要等於2的整隊過程，不要預設立場、製造對立，逐漸化解問題。

朱立倫指出，所有準備工作因為時間很趕，在中常會就講，不管民調、民主初選或其他折衷方案都在做準備，希望侯友宜、柯文哲兩位好朋友最近可以坐下來再談一談，我也一定會參與，形成團隊的作戰方式，讓台灣下一代過得更好，就是政黨輪替的初衷。