金管會指出，此次與美國紐澤西州銀行保險署簽署的資訊分享瞭解備忘錄，內容包括雙方就金融檢查、處分、核照或監理職責等相關資訊的分享與保密。

金管會表示，台美金融監理合作交流往來密切，目前已與美國紐約州、加州、伊利諾州、華盛頓州及德州金融監理機關簽有監理合作備忘錄。此次簽署合作備忘錄後，可增進與美國紐澤西州監理機關金融監理相關資訊的分享及經驗交流。