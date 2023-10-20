金管會指出，此次與美國紐澤西州銀行保險署簽署的資訊分享瞭解備忘錄，內容包括雙方就金融檢查、處分、核照或監理職責等相關資訊的分享與保密。
金管會表示，台美金融監理合作交流往來密切，目前已與美國紐約州、加州、伊利諾州、華盛頓州及德州金融監理機關簽有監理合作備忘錄。此次簽署合作備忘錄後，可增進與美國紐澤西州監理機關金融監理相關資訊的分享及經驗交流。
金管會積極與各國加強跨境監理合作，在我駐紐約辦事處積極協助促成下，今（20）日與美國紐澤西州銀行保險署（NJDOBI）完成資訊分享瞭解備忘錄（MoU）簽署，並由來台訪問的紐澤西州州長Philip Murphy親自見證簽署。
金管會指出，此次與美國紐澤西州銀行保險署簽署的資訊分享瞭解備忘錄，內容包括雙方就金融檢查、處分、核照或監理職責等相關資訊的分享與保密。
金管會表示，台美金融監理合作交流往來密切，目前已與美國紐約州、加州、伊利諾州、華盛頓州及德州金融監理機關簽有監理合作備忘錄。此次簽署合作備忘錄後，可增進與美國紐澤西州監理機關金融監理相關資訊的分享及經驗交流。
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