新北市政府深化國際交流，邀請6國共30名貴賓參觀2023台灣設計展，其中包含新北姊妹市及友好城市代表團、友邦駐台使節及國外訪賓等，藉由在地文化活動與國際友人交流，推動城市外交。

2023台灣設計展是新北市今年重大活動，為使新北國際化、深化國際交流，新北市祕書處邀請巴拉圭、瓜地馬拉、美國、瑞士、匈牙利、印尼等國共30名貴賓參觀，其中包含來自美國加州薩拉托加市(Saratoga)、庫比提諾市(Cupertino)及科羅拉多州奧羅拉市(Aurora)、喬治亞州約翰斯克里克市(Johns Creek)、紐澤西州霍姆德爾鎮(Holmdel)等新北市姊妹市及友好城市的市長或代表。

友邦駐台使節包括巴拉圭大使費卡洛(Carlos José Fleitas)、瓜地馬拉大使巴迪亞(Oscar Adolfo Padilla Lam)，以及瑞士商務辦事處副處長胡信芳(Stefan Hutter)、匈牙利貿易辦事處投資商務主任戴博斯(Balázs Szabó)及駐台北印尼經濟貿易代表處觀光及交通部主任伊艦軒(Ichwan Joesoef) 也共襄盛舉，美國在台協會主席羅森柏格(Laura Rosenberger)本月訪台也特別到鶯歌看展。

新北市祕書處長饒慶鈺說，安排國際貴賓參訪，就是希望讓國外貴賓認識新北的多元文化、人文風情，也讓台灣設計實力被世界看見，未來將繼續透過禮賓接待及參訪活動，建立國際友誼、行銷本市優質政策、創造未來合作機會。