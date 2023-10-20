日本歌舞伎演員市川猿之助涉嫌協助雙親自殺，被依「協助自殺罪」起訴，東京地方法院今天首度開庭審理。市川猿之助在法庭上承認起訴內容「沒有錯」。

本名喜熨斗孝彥的市川猿之助今年5月被發現與父母在東京自宅內倒地，雙親隨後被確認身亡。市川猿之助出院後被逮捕及起訴，7月獲保釋。

日本讀賣新聞報導，根據起訴狀，被告5月17日在東京都目黑區自宅，把大量安眠藥溶進水中，交給父親及母親喝下，隔天雙親因「精神藥物」中毒死亡；被告涉嫌協助雙親自殺，被依「協助自殺罪」起訴。

日本放送協會（NHK）報導，首度開庭的旁聽券於今天中午11時過後開始抽選，許多民眾提前1小時在東京地方法院排隊等待。法院表示，旁聽席只有22席，但多達1003人參與抽選。

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