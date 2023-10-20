女星歐陽靖與日籍攝影師小菅亮輔離婚後，帶著母親譚艾珍及兒子「新醬」定居台南，常在社群分享母子生活點滴，不過更新次數過於頻繁，遭酸民指責兒子都在玩沒有上學，她的經濟來源從何而來?對此，歐陽靖則是霸氣回應對方。

歐陽靖指出兒子粉專常更新，便有酸民質疑：「新醬沒在正常上學都在玩」，她表示兒子才3歲多，難不成要住校或背四書五經才叫「正常」?至於兒子有在上學，只是校方採正向教養方針，由於沒有回家作業，學習起來也較沒壓力，加上自己沒有幼童讀一堆書，就會比較優秀的迷思，導致外界有這種誤解，接著強調：「帶小孩出去玩絕對比丟給學校累得多，況且我是一打一」，對於有網友質疑她不工作都在玩，不解經濟來源從何而來?她表示太難解釋，只能無奈回覆：「我有中樂透」。

兒子遭質疑都在玩沒有上學，歐陽靖霸氣反擊網友。（圖／GinOy 歐陽靖臉書）

歐陽靖表示無論怎麼做都有負面聲音，呼籲酸民如果連看到小孩笑容都覺得刺眼，就封鎖臉書粉專，就連大數據推播都不會出現，接著強調未來若有開YT頻道，會努力宣傳增加流量，畢竟對一個母親而言，孩子的笑容就能療癒一切，也是讓自己持續走下去的動力來源。

對此，許多網友對於她的見解表示贊同，紛紛留言：「才三歲出去玩是礙到她家WIFI嗎」、「才幼兒園耶，不要那麼嚴格啦」、「他們變大人不再是小孩了，所以嫉妒羨慕」、「我家小孩幼稚園的時候，常常請假出去玩」、「你很棒，你的教育模式我很欣賞」、「小孩本來就是玩樂中學習~童年快樂就好」。