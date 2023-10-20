俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）今天表示，美國總統拜登在演說中稱援助烏克蘭和以色列是「投資」，顯示華府從代理人戰爭中得利，而不是為理念而戰。

路透社報導，拜登在美國19日晚間發表演說，為以烏新援助方案爭取支持。他說，援助這兩個美國盟邦是「一項明智的投資，將為世世代代的美國安全帶來效益」。

沙卡洛娃在通訊平台Telegram上表示，拜登這番話暴露出他見利忘義的態度。

她說：「他們老是在說『為自由和民主而戰』。現在變成一切就是算計。他們就是利用華府從未真正力行的價值觀來愚弄全世界，一向如此。」

報導說她引述電影「教父」（The Godfather）經典台詞來總結她所謂美國對海外衝突的真實立場：「無關私人恩怨，一切只是生意。」

沙卡洛娃說：「對美國來說，戰爭向來都是『明智投資』，因為戰爭不在美國土地上發生，他們根本不在乎其他人承擔的代價。」（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1121020