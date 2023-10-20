美國聯邦調查局（FBI）和司法部官員表示，數以千計與美國公司簽約的資訊科技（IT）人員多年來將數百萬美元的薪水秘密轉到北韓，供北韓彈道飛彈計畫所用。

美聯社報導，美國司法部昨天表示，北韓派遣或談好的IT人員在聖路易市（St. Louis）和美國其他地方的公司從事遠距工作，他們都以假身分獲得工作。FBI高層在聖路易市的記者會上表示，這些人賺到的錢被用於北韓的武器計畫。

法院的文件指出，北韓政府派遣的數以千計IT專業人員主要住在中國和俄羅斯，目的是欺騙美國和其他地方的公司聘僱他們作為遠距辦公的自由工作者。

FBI聖路易市辦公室的特別探員葛林柏格（Jay Greenberg）表示，這些人透過各種手段讓自己看起來好像在美國工作，手法包括付錢給美國人以使用他們的家用Wi-Fi上網等。

葛林柏格說，任何聘僱IT自由工作者的公司，都「很可能」僱用到那些參與這項不法計畫的北韓人。FBI發言人蕾貝卡．吳（Rebecca Wu）今天表示，美國和其他一些國家都有公司和那些北韓人簽約。

她說：「我們可以告訴大家，有數以千計的北韓IT人員涉入其中。」

聯邦當局宣布已查扣150萬美元及17個網域名稱，且調查仍在進行中。

FBI官員表示，此案牽涉甚廣，因此各公司在審核目前僱用的人員時必須格外警惕，預防措施包括至少必須要求以視訊面試。

這些IT人員每年將數百萬美元的薪水用來支持北韓的武器計畫。司法部表示，在某些情況下，這些北韓人還會入侵電腦網路，從僱用他們的公司竊取資料，也為未來駭客入侵和勒索計畫留了存取權限。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1121020