顧名思義，「會員經濟」(membership economy)意即消費者成為企業或品牌的會員，付費享有企業或品牌提供專屬優惠及商品服務，為企業或品牌創造營業收益；由於消費者成為品牌或企業會員，多建立在對品牌/企業商品喜好，具有一定程度的品牌/企業商品忠誠度，易與品牌/企業之間建立專屬且長久的關係，為品牌/企業帶來長期營運收益，成為各大品牌/零售通路/電子商務業者深耕的重點業務。

全家便利商店可說是零售通路經營會員生態圈非常成功的典範，為了強化會員消費行為追蹤及數位經營能力，全家便利商店於2016年將會員制度打掉重練，改用以App為中心的會員制度，透過全面數位化會員功能，並不斷推出具高度吸引力的新功能讓會員累積使用數據，在數位會員經營賽道上領跑了好幾年，帶動全家便利商店會員人數於2019年率先突破千萬人，全家便利商店更於2021年導入AI行銷科技解決方案，進行線上線下會員數據分析及自動化行銷，延續單店會員經營方針，計畫進行單店活躍會員經營及單店單品建議研究，強化各項會員精準行銷服務，推升會員人數在今年9月突破1700萬人。統一超7-ELEVEN會員經營成果也不遑多讓，7-ELEVEN深耕OPEN POINT生態圈，自2014年起以「會員」、「點數」、「支付」三大生態圈經營核心要素，跨海內外、跨產業、跨通路策略結盟，至今已有300大品牌通路、48萬家特約商店成為OPEN POINT生態圈的一份子，並領先同業推動「點數折抵代收」服務，開創點數新經濟，服務使用人次也倍增，搭配串聯關係企業愛金卡經營的icash Pay、icash2.0持續擴充線上線下支付場景、提升點數流通性，更藉由OPEN POINT APP即可兌換上百款跨通路、跨海內外平台商品與服務。

美妝生活用品專賣龍頭寶雅以貼近顧客生活及融合時尚元素為理念，藉由國內外美妝保養品、醫美保健品牌、各式帽襪、飾品、內著服飾、配件、居家美學、各國休閒食品飲料、品牌專櫃等多元商品，搭配平均坪數200坪到400坪明亮寬敞賣場、新美妝店型/店中店店型，精準鎖定15歲到49歲女性美妝保養及生活需求，建立「多樣少量」的平價百貨消費形態，成功站穩美妝零售市場，寶雅亦於2022年底推出主打以彩妝產品佔比逾5成的新店型—POYA Beauty，透過數位看版、播放教學影片等，增加消費者互動，打造專屬於POYA Beauty流行風格，希望進一步擴大消費客群，截至今年8月底為止，全國共有335間寶雅、39間寶家，在店數發展、年度營收及市場佔有率皆為業界之冠。

相較於統一超、全家便利商店及寶雅以實體通路優勢結合線上經營會員，身為台灣線上零售業龍頭、致力於提供物美價廉商品供消費者選購的富邦媒，最大的優勢，莫過於momo擁有虛擬通路無限貨架，站上提供消費者商品選擇高達數百萬件，2023年第2季購物網SKU數年增達23%；momo亦領先同業打造「物流士安心call」安全通訊平台，以守護物流配送中消費者個資安全為目標，透過訂單收貨人聯絡電話號碼代碼化，加上物流宅配單上消費個資隱碼處理，層層把關各個物流配送環節的資訊安全，築起最後一哩路的資訊安全防線，藉由資安守門員保護消費者個資。