當前零售通路提供會員優惠，除銷售商品享有會員價，會員透過消費可以累積點數，並以累積點數兌換商品或轉為現金折抵，統一超、全家積極拓展外部結盟，提供會員跨品牌、跨通路服務，打造跨品牌、產業及通路的生活服務平台，並全力整合線上與線下購物渠道，其中統一超7-ELEVEN著力於多元民生產業快速串聯，無論是銀行、百貨、餐飲、高鐵、航空、點數、飯店、加油站、旅遊平台、共享汽機車平台、etag等，OPEN POINT會員都可以享有專屬服務。

除串聯icash Pay持續擴充線上線下支付場景，統一超更領先同業推出台日旅遊生活服務平台，海內外服務據點突破48萬個據點、滿足1650萬會員，持續讓點數好集、好用、好生活，促進會員黏著度、提升活躍率。為消費者愛用點數之一的「全家」因會員點數實用性高、運用方式多元，帶動點數跨界交換比例持續提升，2022年度會員點數發行量突破485億點，跨界轉入點數高達50億點，為持續強化「全家」點數心佔率，今年再推「全家」會員點數新品牌「FamiPoint」，簡稱「Fa點」，並開放「公費代收點數折抵」服務，包含汽機車牌照稅、房屋稅與綜合所得稅等14項生活繳費項目，皆可使用FamiPoint折抵，為最實用且開放的點數生態圈。

寶雅會員客群以女性為主，年齡層以有足夠經濟能力，購買力高的26歲至50歲區間最為活耀，約佔75.9%，平均客單價約落在500元到600元之間，寶雅亦於2021年推出主打體驗型美妝電商平台「POYA BUY寶雅線上買」，串連線上及線下的資源，將線上及線下的會員福利制度合併，並從既有POYA APP延伸出行動支付POYA PAY，建立出網購平台POYA BUY，在官方LINE帳號、POYA PAY、POYA Buy提供方便購物體驗模式，如：線上線下點數共同累計，讓每一筆消費都能輕鬆累積會員點數，提供更多會員專屬優惠，以及線上買到店取貨服務等，提供會員更便利及快速新選擇根據寶雅觀察，公司於線上買不定期祭出下殺促銷價、滿額贈好禮、下單滿額享抽獎等活動，有效吸引消費者提升購買力，客單價較實體門市成長許多。

富邦媒在會員經營也下足功夫，加入momo會員享有生日禮(折價券)、不定期購物優惠通知、簽到及搶紅包免費領mo幣活動、滿額活動參與資格、優惠商品不定期通知等權益；momo亦針對新加入的會員提供專屬好康，包含新會員300折價券、限定優惠商品購買資格等；除擁有完善購物服務及保障，如：可享24小時客服線上諮詢、虛擬通路商品配貨及免費退貨服務、虛擬通路商品十天猶豫期/momo摩天商城商品7天猶豫期(非試用期)、多重付款機制/信用卡分期免息、購物優惠回饋，momo亦提供忠實會員MyMusic、MyVideo數位加值回饋，凡單月累積消費達指定金額，即享MyMusic免費聽音樂1個月，或是MyVideo豪華月租免費1個月等滿額登記好康。2023年momo也正式啟動「momo綠活會員」，以四大會員權益包含優先使用循環袋配送；提供會員快速到貨商品「集中到貨」減碳物流新選擇，並祭出mo幣獎勵回應永續行動；第一手「綠活優惠活動」不漏接，折價券、mo卡加碼優惠、環保活動訊息搶先接收；同時規劃「ESG標章小學堂」加深推廣永續理念等，強化經營momo永續消費客群。為更加貼近不同商品類別的網購消費情境，momo也積極打造新服務，包含組裝電腦「DIY規格自由選」服務，滿足客製化電腦主機消費需求，從電腦主件至選購配件皆能自由搭配；「服飾穿搭推薦」功能則是延伸消費者搜尋的服飾，進一步推薦適合搭配成套的服飾商品，作為消費者下單參考，此外momo也全新推出「送禮」服務，凡於購物車結帳步驟中的收件人資料區選擇送禮服務，禮物與電子賀卡將由momo一併送至收禮人手中。