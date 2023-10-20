桃園市龍潭運動公園改造前現況。（桃市府提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市啟動7大旗艦型公園遊戲場計畫已陸續開工，今最後一處龍潭運動公園正式動工，斥資7500萬元改造龍潭運動公園遊戲場，增設特色遊憩設施。桃園市長張善政表示，預計明年7月底完工、12月啟用，而到了明年底前，7處旗艦型公園遊戲場也將全數完工。

龍潭運動公園分為東側臨園區、軍事設施區、親水區、籃、網球場區及操場曲棍球場區5大區，總面積約5公頃，鄰近龍潭商圈、台三線和交流道聯絡道路，周邊有公車站和YouBike站點，還有平面與立體停車場，交通區位相當便利。

工務局長汪在宙說明，為建置符合民眾需求的旗艦型遊戲場域，落實兒童表意權並整合新舊公園，於規畫設計中辦理2場兒童參與式工作坊、1次地方說明會，也提報市府公園適性發展審議會，邀集各領域專家學者、社會團體、各局處及區公所代表共同審議。

工作坊透過活動引導，鼓勵孩童說出對遊戲的想法與，活動過程中可看出孩子們對自然環境中的樹枝、落葉、果實都充滿好奇，也對具挑戰性的設施躍躍欲試，喜歡帶來感官刺激的體能活動。

汪在宙說，為滿足不同年齡與能力兒童的遊戲需求，公園遊戲場分區包括小勇士訓練遊戲區、軍事設施挑戰區、歡樂共融旋轉區、菁英體能探索區，遊戲設施有沙坑、鞦韆、土丘、滑梯、遊戲塔、遊戲壕溝、擺盪場、旋轉遊具、帶狀闖關遊戲設施等，設施設計也將融入龍潭文化與地景特色。

張善政表示， 龍潭運動公園遊戲場景觀改善工程總經費約7500萬元，預計明年7月底完工，明年12月啟用，將成為親子同樂、成長的最佳場域。

張善政指出，市府正執行的旗艦型公園遊戲場計畫包括施工中的八德區楓樹腳公園、大園區華興池公園、楊梅區四維公園、桃園區陽明公園、中壢區光明公園及平鎮運動公園，由中央統籌分配稅款補助約4.7億元施作，明年底前7處旗艦型公園遊戲場將全數完工。