民眾黨總統參選人柯文哲今舉行「找回財政紀律」記者會，稱自己是最遵守財政紀律的市長，民進黨發言人林楚茵、張志豪抨擊「柯氏謊言」、說謊家，尤其台北市長任內，很多的事件及數據根本是自相矛盾、打臉自己，可見柯文哲說謊是日常，否認是正常。

張志豪表示，柯文哲慣性說謊，罄竹難書，老是把很會還債跟省錢當口頭禪掛嘴邊，罵政府大撒幣，但對照其台北市長任內的施政作為，才真的是亂花錢、大撒幣。包括花費300 萬元試辦口罩販賣機台，一天只賣 24 組；又花近千萬買「實聯制」設備，不到一年全淪「蚊子機台」。

他說，柯文哲花費1182 萬元推出「機動派出所試辦執行計畫」、「視訊報案試辦執行計畫」等試辦計畫，結果宣告失敗收場不續辦；花費 7000 萬元開發 69 款 APP，其中54款已下架，浪費3350萬元。

張接著說，柯文哲為「台北設計之都」編列 1.38 億，花納稅錢做的設計卻設了又拆、拆了又設；花費7100 萬元舉辦台北燈節雙主場，滿意度歷年最低 28％，柯文哲一句「戰略錯誤採用雙主場」是他的決定，請問這些特立獨行的花費，都是柯文哲一廂情願，就浪費公帑4億多，這就是柯文哲謊稱的最省錢？

張志豪痛批，柯文哲曾自誇他還債的秘訣，就是「有多少錢、做多少事」。但擔任台北市長八年，看到的都是亂花錢，做了很沒意義的事情，甚至曾說「把國家的錢，當作自己家的錢在用」，但從八年施政來看，就是柯主席打臉柯市長，過去不僅是「敗家市長」，更是「說謊市長」，市政府的錢顯然沒有被他當成家裡的錢，光是他的標新立異及專斷獨行，就將人民的血汗錢就付諸流水。

林楚茵指出，檢視柯文哲的過去，就知道他是說謊專家，什麼積極還債、遵守財政紀律，根本經不起檢驗。柯文哲誇口任內還債570億，但進一步拆解實情，只是透過跟市府各所屬基金借錢來取代新增債務，這種向所屬基金借錢挪用美化債務數字，就是名符其實的「借新還舊」作帳手法，虧空四大基金。

她說，平均地權基金在柯文哲上任時有338.9億元，卸任時有436.7億元，柯文哲8年解繳了148億元進市庫！這些掏空事蹟就是減少撥補基金費用，做成還債基金，柯文哲根本是向未來世代在舉債。

林楚茵批評，柯文哲記者會拋「重建補助款、統籌款機制」主張，民眾黨在立院有五位立委，若對中央預算有問題，民眾黨立委有出來質疑嗎？現在柯文哲要選總統才出來配合演出，但國家財政紀律不是用演的，過去台北市甚至拿了「超過500億統籌分配稅款」，拿這麼多錢還作假帳，嘴上還敢抹黑什麼信貸台灣，過去就把台北市虧空，若柯文哲當上總統，恐怕全台灣將面臨嚴重的財務災難。柯文哲表面假裝還債，事實上卻是虧空「四大基金」，苦了臺北市孩子的教育，虧空公務人員的基金，簡直是「造假市長、表面市長、說謊家」。