加薩走廊一座醫院院區日前遇襲，引發爆炸大火，造成大量平民慘重傷亡，此為以色列與哈瑪斯爆發衝突以來，加薩最嚴重的死亡事件。美國總統拜登旋風式的對以色列訪問，表達對以色列的支持，並告訴以色列總理納坦雅胡，加薩醫院遇襲似乎是「另一群人所為」。對此，前駐紐西蘭代表介文汲昨(19日)在中天新聞《盧秀芳中天辣晚報》中分析，拜登口語非常模糊，但「not you」這句話，基本上拜登就沒有責任了。

介文汲分析，拜登所說的「not you」那是誰？「other team」又是指誰？只是說不是你，這裡面有一個字沒聽清楚，拜登是說「the other team」還是「other team」，兩個詞意思又不同，拜登口語非常模糊，「變成他不要讓人家抓到小辮子，這種話都是律師幫他寫的」。

介文汲透露，美國政治人物不管說什麼、做什麼，法律顧問意見最重要，自己聽過很多美國人說老闆連活動要不要參加，都要問法律顧問。