鄭文婷競選總部成立，蔡適應：基隆建設不延宕、持續爭取資源。

民進黨基隆市立委候選人鄭文婷與賴清德的聯合競選總部20日成立，立委蔡適應出席力挺支持。蔡適應表示，基隆在林右昌還沒上任前，許多建設發展陷入停滯，就是因為先天環境限制，常常需要「穿著衣服改衣服」，持續調整方案，但當時市府沒有積極解決問題才卡關。蔡強調，目前包含城際轉運站等設施都已經接近完工，希望謝市府要積極協調，讓市民早日有優質設施可利用。

蔡適應表示，所有的建設推動本就不是一件容易的事情，尤其在基隆還有城鄉之間的先天環境因素，有很多時候是「穿著衣服改衣服」，在建設的原始設計與實務上的工程進度本來就很難配合在一起，這也是在林右昌擔任市長前很多公共建設規畫無法順利完成的主因。

蔡適應說，當初爲解決這些問題，林市府會主動召集公務員以及執行的合約廠商，進行相當多次的協調會，凝聚彼此的意見與共識，並推動建設進行，絕對不是放任各單位自行其是，若缺乏一個領導來跨部門整合，即便工程已經完成80％到99％，那1％工程的完工仍是遙遙無期。

蔡適應強調，目前基隆許多建設包含城際轉運站和基隆塔，都已經到收尾的階段，基市府就更應該擔任一個整合者的角色，但目前對工程到底開了多少次的整合會議？轉運站中央和地方都有出力，越早完成可以越早讓基隆市民享受現代化的進步生活，全國所有縣市裡面唯一沒有城際轉運站的就剩下基隆。

蔡適應說，市政工程需要一棒接一棒，他也希望謝市府能夠早日針對城際轉運站和業者召開協調會，還有基隆塔與要塞司令部也是。如果市府有躁鬱經費上的困難，他還是現任立委，市府有需要，他一定會協助爭取預算，早日協助建設完成。

蔡最後補充，在基隆捷運部份中央有承諾會協助，不過就他的了解，基隆捷運在目前在細部計畫部分，市府似乎是沒有進度的，他也擔心會造成基捷後續工程延宕。而基捷第二階段的計畫他已向中央爭取預算，他也尊重市府新的規畫版本，只希望市府可以盡快進行，否則最後因此導致工程進度拖延，吃虧的還是基隆市民。