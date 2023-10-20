彰化縣媽祖祈福文化節20日在爐主宮廟二林仁和宮舉辦駐蹕典禮，參與聯合遶境的13尊媽祖齊聚一堂。（彰化縣政府提供／孫英哲彰化傳真）

參與「2023彰化縣媽祖祈福文化節」的12間宮廟媽祖，今天齊聚在爐主宮廟二林仁和宮作客，會香合爐，表達對媽祖的敬仰及宮廟情誼，並為明天聯合遶境祈福做準備。

彰化縣媽祖祈福文化節的參與宮廟除今年的爐主宮廟二林仁和宮，還包括芳苑普天宮、王功福海宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮、社頭枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、溪湖福安宮等，13尊媽祖共聚一堂，場面難得。

彰化縣媽祖祈福文化節從今天起至10月22日連續3天展開，今年爐主宮二林仁和宮創建於1815年，屬縣定古蹟，也是二林地區重要的宗教信仰中心。文化局表示，今天13尊媽祖神尊齊聚，神力凝聚，歡迎信眾把握機會來拜媽祖。

活動現場除了有農產品展售，仁和宮內有「稜轎腳」賜福活動之外，活動期間至13間宮廟集章還可兌換限量紀念品，彰縣府邀請全國鄉親前來參拜輕旅行，讓媽祖賜福大家平安、健康。

連續3天晚上還有一連串精彩表演，今晚有明華園戲劇總團演出「八仙傳奇」；明天13尊媽祖將在二林街區聯合遶境祈福，各宮廟都準備精彩可期的陣頭、藝陣；明晚則將有九天民俗技藝團在二林國小演出「炫音鼓舞祭」；22日晚上有媽祖祈福晚會，有曹雅雯、董育君等歌星演唱，還有現場摸彩活動。