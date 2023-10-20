金馬影帝李康生日前才捲入感情糾紛，近期則在紐約忙於拍戲，未料，今（20）日在生日前夕，居然遭滾燙的茶水燙傷，後來前往當地醫院的急診室，過程中延誤了8小時才治療，導致他燙傷愈來愈嚴重。

以下為李康生instagram全文：

今天是我生日 去年的這時候也在紐約 在生日的前夕

居然被滾熱的茶水燙傷 我被燙到之後 馬上在旅館做緊急的沖冷水和加冰塊泡傷處的處理 大概半小時

這同時也打給劇組要他們送我去醫院急診

但紐約的急診室我去了3小時後才見醫生才過來看我 後來幫我打了破傷風的針，還有吃止痛藥

然後才告訴我說他們沒有辦法處理要去附屬更大的醫院轉診

然後他們要安排車子也安排了一個多小時沒來 結果我們就決定用自己的車到較大的醫院治療

在這3小時裡面我只是量血壓 也不給我冰敷，護理人員他們說醫生沒有指示他們不能做動作，只問我如果1到10級的痛 我是第幾級 我還笨笨的逞英雄說是四級 劇組的人員還幫我多說1級說五級

我後來有點後悔 我應該進急診室就大叫叫個不停 因為他們是按照嚴重程度來照料 但我也看不出其他急診的病人有比我嚴重

也因為這樣子我耽誤8個小時的治療 本來是小燙傷，後來傷勢越來越嚴重

轉到另外一家大醫院後也是等了4小時才幫我處理傷口

我在想台灣的急診室半小時以內能處理的事

居然在美國紐約需要八個小時 真難以相信這是急診室

嚴重的病人可能在那期間早就掛了

現在傷勢就還好 二度燙傷 接下來就邊換藥 邊拍戲

真怕我的傷勢會影響拍攝進度 實在對不起大家。