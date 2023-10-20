因巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）日前突襲以色列，緊張形勢持續升溫，我外交部昨（19）日宣布啟動撤僑專機作業，專機今（20）日於以色列台拉維夫機場起飛。外交部長吳釗燮稍早表示，目前有16人在專機上，其中包含9名國人、瓜地馬拉僑民6人、巴拉圭僑民1人；但目前還有137位國人堅持留在以國，理由多為已適應當地環境、宗教原因、以及親屬要上戰場。

吳釗燮解釋，此次撤僑專機在台北時間今下午5點40起飛，預計將在晚間8點25分飛抵羅馬國際機場。至於留在當地的137位國人當中，我國籍僑民佔88位，另有49位居於當地，和以色列人結婚的公民，及12位留學生，這群人經過駐外機構多次聯繫跟催促，最終還是堅持留在以色列。

除此之外，吳釗燮還提到，目前有35位中國人有跟我代表處聯繫，盼能一同包機離開以色列，但在代表處確定包機後，請對方提供護照等相關資料，沒有得到任何回應。吳釗燮強調，此次專機座位總數共179人，總共上機16人，代表處進了相當大的努力，期盼待在以國的國人能夠注意安全，代表處也會保持聯絡管道，若國人有改變想法，外交部也可提供包括空路跟陸路等不同方式的交通工具。