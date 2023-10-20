檢方偵辦中市警員配合業者，違法開立不實吊銷單，讓被扣牌照車輛重新領牌「起死回生」，昨搜索帶回員警、業者偵訊後，5名員警交保。中市警三分局今天表示，案經警方自主稽查，發現6員警開立百餘張舉發單疑異常，呈報調查。據了解，涉案5名員警都是20年以上資深員警，警方將予以記過、調職處分。

台中檢方昨天傳喚台中市警察局第三分局員警6名、業者及車主等20多人調查，訊後今天將許姓、陳姓、黃姓、吳姓及林姓等5名員警，以涉嫌偽造文書等罪嫌重大，各以10至12萬元不等交保，林姓員警則請回；王姓等7名汽車代辦業者各3至30萬元不等交保，林姓業者等2人限制住居，其餘請回。

台中檢方偵辦警員違法開立不實吊銷單，讓被扣牌照車輛「起死回生」重新領牌，20日以5名員警以涉嫌偽造文書等罪嫌重大，諭令各10至12萬元不等交保，圖為台中市第三分局長吳銘淵說明此案是「自檢自查」主動稽核發現。（陳淑芬攝）

台中扣照車輛起死回生，5資深員警開不實吊銷單遭記過調職。

台中市警察局第三分局分局長吳銘淵今天指出，警察單位在4年前爆發員警配合代辦業者違規開立不實罰單事件，經分局自主稽核，過濾出2020年至2022年5月間有6名員警開百餘張舉發張疑有異常，去年6月間將相關資料報請警局，經警政署報請台中地檢署指揮偵辦。5名涉案均為基層員警，並非警官，目前請假中，將予以記1小過以上、調職處分，並追究相關主管考核責任。

據了解，檢警並未追查到對價關係金錢流向，5名員警都是服務20年以上的資深員警，疑因接受業者請託而違法開立不實吊銷單。

根據相關規定，車輛因交通違規等原因被「吊扣」車牌，期間無法上路；若違規上路遭舉發，將直接「吊銷」車牌，但只要繳完罰金再驗車，就能重新領牌，租賃車業者鑽此漏洞規避營業損失，但去年4月已修法防範。