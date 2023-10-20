韓國演藝圈爆出影帝劉亞仁吸毒後，又傳出L姓大咖男星涉嫌吸毒被調查中，所有線索全指向演出電影《寄生上流》的影帝李善均，經紀公司稍早發聲強調會「誠實接受調查」，更指出遭到與毒品相關的A威脅。

根據韓媒《京畿新聞》報導，仁川警察廳相關人士接獲線報，指出一名男星涉嫌吸毒，在演藝圈地位堪稱「劉亞仁等級」，全案雖仍在調查中，不過根據流出的線索，包括L姓及MBC情境喜劇出道，在近年電影及電視劇都是擔任主角，讓網友瘋傳所指對象疑似是演出電影《寄生上流》的李善均，不過經紀公司及本人則是未做出回應，因此不知其真實性有多高。

不過經紀公司在沉默一天後，發出聲明表示對於李善均涉嫌吸毒一事，造成社會大眾擔憂，先致上最高歉意，並強調會誠實接受調查，不過對於李善均是否染毒，並未多做解釋，接著指控報導提及的嫌犯A，藉著威脅李善均索取3億韓幣（約782.7萬元新台幣），警方也證實李善均確實給予對方鉅款，不過原因尚待調查。

經紀公司表示由於李善均身心受到影響，未來不排除提出告訴，後續則會透過法律代理人發聲，盼大眾能夠諒解，並呼籲外界切勿散播不實傳言。

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