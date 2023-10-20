桃園警分局埔子派出所20日晚間取締改裝車輛勤務時，發現一輛自小客車停於內側車道，員警上前查看，發現48歲吳姓駕駛全身酒味在車內睡著，他清醒還試圖將車輛駛離被制止。他才坦承在家吃飯喝酒後想要移車，因為等紅燈太累睡著，警方訊後送辦。

警方表示，桃園市環境保護局9月22日正式公告「使用中機動車輛於本市各類噪音管制區內，全日不得有使用未經主管機關噪音審（檢）驗合格排氣管，致妨害他人生活環境安寧之行為」，即日起桃園市境內全天候不分時段，車輛行駛時未使用經認證排氣管，被稽查或檢舉妨害安寧，經查證屬實即可直接告發，處3000元以上30000元以下罰鍰，未遵行者，按次處罰。

「山道猴子的一生」短片掀改裝車噪音擾民問題，桃園市警察局、環保局、經發局聯手於6月1日起實施「靜桃計畫」後，已經產生相當嚇阻效果，後續仍加重打擊力道，將全市全時段畫為噪音管制區，只要改裝車使用非原廠、未經環境部認證或環保局檢驗合格的排氣管，一經查獲就直接開罰3000元，累犯加重處罰最高可處30000元罰金。

桃園分局與環保局等單位於昨19日晚間在南平路同德國中前設立攔查檢測點稽查，共攔到噪音超標12輛（汽車3輛、機車9輛），環保局當場開立舉發單及車輛複驗單。自6月1日起強力執行「靜桃計畫」，截至10月20日為止，環警監聯合稽查當場告發235件噪音超標，另由巡邏、路檢、取締酒駕等勤務做蒐證拍照通報環保局約2100件，頗具成效，警方與環保及監理人員將持續聯合強力執行稽查取締勤務，還靜於民，呼籲民眾切勿以身試法，另民眾也可以拍照及錄影透過環境部網站（noisecar.moenv.gov.tw）檢舉，共同維護行車安全及民眾居住安寧。

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