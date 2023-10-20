桃園市政府環境保護局已於今年（112年）9月22日正式公告，「使用中機動車輛於本市各類噪音管制區內，全日不得有使用未經主管機關噪音審（檢）驗合格排氣管，致妨害他人生活環境安寧之行為」，即日起桃園市境內全天候不分時段，車輛行駛時未使用經認證排氣管，被稽查或檢舉妨害安寧，經查證屬實即可直接告發，處新臺幣3000元以上30000元以下罰鍰，未遵行者，按次處罰。

「山道猴子的一生」短片掀改裝車噪音擾民問題，桃園市政府警察局、環保局、經發局聯手於6月1日起實施「靜桃專案」後，已經產生相當嚇阻效果，後續仍加重打擊力道，將全市全時段畫為噪音管制區，只要改裝車使用非原廠、未經環境部認證或環保局檢驗合格的排氣管，一經查獲就直接開罰3000元，累犯加重處罰最高可處30,000元罰金。

「靜桃專案」稽查改裝車噪音，依據法源為噪音管制法第13條，被檢舉車輛必須於指定時間到指定地點複檢車輛噪音是否符合噪音管制標準，不符合規定可處1800元到3600元罰金，依據噪音管制法第8條設定範圍與時間後，管制區內未使用原廠、環境部認證或環保局檢驗合格的排氣管就屬「行為違規」，可處3000元到30,000元罰金。

原本的取締辦法是針對車輛規格是否合乎標準開罰，屬於「標準罰」，9月22日正式公告後是針對改裝車於管制區使用非法排氣管的行為開罰，屬於「行為罰」，目前管制範圍和時間為「全市全時段」，提醒改裝排氣管騎士留意，以免荷包失血。

桃園分局與環保局等單位於昨（19）日晚間在南平路同德國中前設立攔查檢測點稽查，共攔到噪音超標12輛（汽車3輛、機車9輛），環保局當場開立舉發單及車輛複驗單。

自6月1日起強力執行「靜桃專案」，截至10月20日為止，環警監聯合稽查當場告發235件噪音超標，另由巡邏、路檢、取締酒駕等勤務做蒐證拍照通報環保局約2100件，頗具成效，警方與環保及監理人員將持續聯合強力執行稽查取締勤務，還靜於民，呼籲民眾切勿以身試法，另民眾也可以拍照及錄影透過行政院環境部網站檢舉，共同維護行車安全及民眾居住安寧。

埔子所員警於勤務期間，在桃園區大興西路發現一輛自小客車停於內側車道不動，影響其他車輛行進，立即上前查看，吳姓男駕駛（48歲）滿身酒氣在車內睡著。

員警敲車窗將其叫醒，吳男看到員警嚇了一大跳，竟然要將車直接駛離，員警立即出聲制止請他下車配合盤查，吳男下車後明顯走路不穩、意識不清，經當場實施酒測為0.79MG/L，據了解吳男在家吃晚飯時有飲酒，之後想將車輛開往停車場停放，半路停等紅燈時竟因太疲累睡著了，全案依法移請偵辦。