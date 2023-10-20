股神巴菲特在今年第一季出清台積電ADR全部持股，表達對於台海局勢的擔憂，根據美國財經媒體報導，部分基金經理擔憂台海緊張局勢升溫，紛紛拋售台積電股票轉而買進ASML(艾司摩爾) 。

報導指出，部分投資人開始拋售台積電股票，像是Martin Currie基金經理Zehrid Osmani去年初開始減持台積電持股，並在5月全部賣光；Shelton Capital Management基金經理Bruce Kahn 去年10月開始賣出台積電股票，並在1月出光；避險基金Plato Investment Management也說，為這家晶圓代工巨頭感到「緊張」。

Martin Currie和Plato出清台積電ADR，與此同時，他們開始轉向買荷蘭半導體設備製造商ASML股票，這家半導體設備商也是台積電重要的供應商。

Plato投資策略主管David Allen表示：「台積電是一家很棒的公司，但從主權角度來看，一旦情況惡化，誰知道正確的估值是多少。」

Shelton Capital Management的Kahn也說，目前台積電的估值尚未反應地緣政治的摩擦，人們認為不會發生任何事情，這就是風險所在。