2023年第58屆金鐘獎14、20、21日於國父紀念館盛大舉行，20日是節目類的頒獎典禮，明晚則是戲劇類，星光主持人由女星巴鈺和黃豪平擔任，典禮主持人則由去年拿下視帝的陳亞蘭搭上劉品言，綜藝節目主持人獎出現同主持人雙料入圍的情況，綜藝天王吳宗憲和LULU（黃路梓茵）都有2節目入圍，得獎機率很大，而沈玉琳、Melody、胡瓜、吳怡霈、賴慧如等人也不惶多讓，究竟獎落誰家呢？
今年金鐘獎將於10月21、22日在國父紀念館舉辦，綜藝節目參加人氣票選的有《綜藝玩很大》、《飢餓遊戲》、《嗨！營業中》、《天才衝衝衝》、《原子少年》，以網路票選方式讓觀眾親自選出「最具人氣戲劇節目獎」，令外界期待究竟獎落誰家，最後由《飢餓遊戲》榮獲本屆人氣獎。
【金鐘58節目類得獎名單】
● 最具人氣綜藝節目獎：《飢餓遊戲》
● 綜藝節目獎：
● 綜藝節目主持人獎：
● 益智及實境節目獎：
● 益智及實境節目主持人獎：
● 生活風格節目獎：《我在工場拍拍手》
● 生活風格節目主持人獎：王浩一、劉克襄／《浩克慢遊》
● 自然科學紀實節目獎：天選之島
● 人文紀實節目獎：南國啟示錄
● 自然科學及人文紀實節目主持人獎：陳明章、蕭詩偉／《聽！台灣在唱歌》
● 兒童節目獎：《叫我野孩子》
● 少年節目獎：《小O事件簿》
● 兒童少年節目主持人獎：
● 動畫節目獎：樹人大冒險
● 節目類導演獎：張皓然／《公視紀實-獨弦之歌》
● 節目類導播獎：
● 節目類攝影獎：張皓然／《公視紀實-獨弦之歌》
● 節目類剪輯獎：廖鏡文／《另一種注目-我討厭我的名字》
● 節目類燈光獎：
● 節目類美術設計獎：
● 節目類聲音設計獎：
● 節目創新獎：
● 特別貢獻獎：丁強
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