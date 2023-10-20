酒齡特厚高粱酒董事長高健碩於昨天（19日）至花蓮縣警察局10月份局務會報中頒發工作獎勵金，感謝警察同仁對維護治安工作的付出與優良傑出表現。

董事長高健碩表示，警察同仁有效打擊遏制犯罪，使民眾能安居樂業，看到同仁的付出與犧牲奉獻，為激勵員警工作士氣，讓警察維護治安工作效能更為提升，特別至警察局頒贈獎勵金。

本次除了破獲刑案頒贈破案獎金外，對於今年度警察局榮獲內政部警政署警用裝備檢查丙組第1名、建置東部第一間空氣槍動能鑑定實驗室、辦理原住民族傳統文化及親職（子）活動等工作表現亮眼，希望藉由獎勵金的頒發，達到適時鼓舞員警士氣的目的。

局長呂世明致贈感謝獎座及階級章致意，另花蓮縣警察之友會常務監事劉敏賢對於新城分局等6個單位於9月份破獲刑案頒發破案茶表達肯定與嘉勉之意。

為推動新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5｢識詐」工作，警察局邀請演員郭亞棠拍攝反詐宣導影片，郭亞棠表示近期詐欺手法日新月異，令人防不勝防，也曾聽聞親朋好友遭騙，很榮幸能夠協助推廣識詐常識，預防更多人受害，本次局務會報中由局長呂世明致贈郭亞棠感謝狀及熊讚刑事熊，感謝郭亞棠小姐對於警政工作的支持與協助。

花蓮縣警察局局長呂世明表示，非常感謝高董事長及劉常務監事，用實際行動給予同仁支持與鼓勵，以及郭亞棠小姐對於協助拍攝反詐影片更是義不容辭，感謝各位貴賓給予警察這麼多的支持與鼓勵。

警察是一個團結的大家庭，打擊犯罪、守護秩序，是警察的職責，奉公守法、為民服務，是每位同仁堅持的信念，對警察的無私奉獻及實質的支持成為我們最強大的後盾，我們會更加努力，共同攜手為這塊土地無私付出，全力投入治安、交通及為民服務工作，守護花蓮縣民的生命、財產及安全，營造安居樂業的生活空間，讓花蓮成為和諧共好的幸福城市。

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