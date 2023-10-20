擔任金鐘評審總召的唐美雲同時忙著慈濟音樂劇演出。（林淑娟攝）

59歲的歌仔戲國寶演員唐美雲擔任本屆金鐘獎戲劇類評審團總召，21日戲劇類就要頒獎，她今（20日）先率領「唐美雲歌仔戲團」站上小巨蛋參加慈濟《以善以愛照亮全球－靜思法髓妙蓮華音樂劇》演出，且明天還要繼續演，早上7點出門、9點在小巨蛋開演、中午趕去文化部開會、做最終投票，傍晚再去國館走紅毯、觀禮、壓軸頒獎，且隔天又要回小巨蛋演3場，行程滿檔的她已經近3個月每天都睡不到4小時，卻依舊精神抖擻、神采奕奕，熱情與體力都令人敬佩。

她透露自己每天能睡3個小時就要偷笑了，「其實我也不太敢睡太深，因為有太多事在腦子裡轉」。

其實唐美雲已多次獲邀擔任金鐘獎評審，但她都因為太忙婉拒，去年她製作主演的《孟婆客棧》拿下創新獎，她說：「今年我就想說很多年了，去年也得獎了，身為藝文、影劇圈的一份子，我覺得就是應該要回饋。」沒想到第一次擔任評審就被推選為總召，「我其實還滿感謝，因為我本來就很愛看戲。」

忙碌的她也藉著這次機會看了很多劇，這次就連到馬來西亞演出，都還帶著iPad去認真看片子，就是不想漏掉每部戲的細節，將近3個月每天睡不到4小時，「其實我很開心，我們也屬於想要做好戲，看到想改變影劇圈狀態的人就會很開心，看到大家都共同在努力，那這次時間剛好搭在一起，我覺得是一個美麗的巧合。」

回憶與金鐘獎的淵源，「我其實從第十幾屆就拿過連續劇女主角獎，然後傳統戲最後一屆的金鐘我們劇團也拿過，去年的創新獎是拿的第3個金鐘。」她感慨地說：「我在不同的身分跟工作領域拿到獎，這對我而言是一個鼓勵，並不是為了拿獎去做你本來就應該做好的。」這次有機會換一個方式當召集人，對唐美雲來說，除了是回饋的機會也是一種學習。

這次唐美雲率唐美雲歌仔戲團與優人神鼓合作在小巨蛋演出的《以善以愛照亮全球－靜思法髓妙蓮華音樂劇》，以音樂、戲劇、影像及肢體等表現方式，透過環形劇場影像的概念貫穿， 並結合舞臺、燈光、道具及服裝相輔相成，詮釋法華三部中的《無量義經》、 《妙法蓮華經》，唐美雲更是一人分飾2角，分別演出印度悉達多太子、證嚴法師。已故演員丁強的妻子李璇也參與演出，她明日也和唐美雲一樣需要趕場，表演後再出席金鐘獎為丁強領取「特別貢獻獎」。