人口老化之下，台灣老年人口占總人口比率預估於2039年突破30％，每2位青壯年須照護1位老年人，而骨質疏鬆症將是全民健康的隱憂，50歲以上族群中，每3人便有1人是骨鬆患者，恐致失能、臥床等。專家提倡積極落實高齡者定期骨密度檢測，若能增加50％篩檢率、44％治療率，2027年將節省7.7億醫療費用。

台大臨床藥學研究所所長蕭斐元教授針對未來20年間70歲以上停經後婦女發生骨折的事件數、直接照護費用進行藥物經濟模型研究，發現未來5年間，70歲以上停經後婦女人口預計將從2022年的144萬人增加至2027年的191萬人，且骨鬆骨折的案例將自2022年的7萬例增加至2027年的9萬例。整體預算成本花費，將從2022年新台幣103億增加到2027年新台幣137億，突顯骨鬆骨折案件數的大量增加，也呈現骨鬆性骨折將導致個人乃至於國家支出的大量醫療負擔。

蕭斐元指出，透過骨鬆診斷常使用的雙能量X光吸收儀（DXA檢測）並搭配積極治療，將減少骨鬆骨折發生與直接醫療成本花費。研究模組顯示，當骨鬆篩檢率增加50％、治療率增加44％，則於2027年將減省整體醫療費用達新台幣7.7億，對於病患臨床結果、照護者的經濟與勞力成本，乃至於整個醫療體系都是正向的發展。

依據目前健保給付規範，骨鬆需在骨密度T值小於-2.5且已發生骨鬆骨折等情況下，才有相對應的健保治療藥品。他認為，優化現行篩檢與治療政策，將是提高臨床骨鬆治療結果、減輕經濟負擔的重要解方。

中華民國骨質疏鬆症學會第13屆理事長黃兆山也對目前骨鬆現況感到憂心，呼籲政府在考量骨鬆治療時應防範於未然，走在民眾前端，若民眾意識到骨鬆其實也是種病症，同時政府健保補助跟上支持，更能促動病人篩檢意願。