為協助雇主排除身心障礙、中高齡及高齡員工工作障礙，勞動部推動「職務再設計」。（林良齊攝）

為協助雇主排除身心障礙、中高齡及高齡員工工作障礙，勞動部推動「職務再設計」，結合專家訪視諮詢輔導，協助雇主改善職場職場，如近期面臨缺工困境的旅宿業可以為其中高齡、身障等符合的條件勞工申請如改良式護腰服、毛巾車等，讓勞工更安心在職場工作，每年最高更補助10萬元購置設備。

據統計，去年職務再設計共補助4929人、5436萬元，今年至9月為止，今年至9月為止已補助3477人，但旅宿業申請的並不多，去年僅有13家旅宿業為62名員工申請，今年也僅有13家旅宿業、51人申請。

勞動部表示，職務再設計服務並不只侷限於職場物理環境的硬體改善，也包括職場適應的服務措施，如視障員工面對新的工作場所時可以運用職場定向訓練、職場人力協助排除障礙，又面對多元人才需求，可配合其身心狀況，建立彈性工作，包括彈性工作時間、採取部分工時等，呼籲企業雇主可以善用政府職務再設計服務資源，創造經營上的競爭優勢。