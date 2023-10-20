以色列國防部長Yoav Gallant已經批准這項撤離令。此時全世界都在擔心以色列和巴勒斯坦激進武裝組織哈瑪斯的戰爭可能擴大為區域衝突。

近幾天來，以色列北部和黎巴嫩南部持續以炮火猛烈互轟，緊張局勢正在升高。黎巴嫩南部是激進組織真主黨的大本營，而伊朗是哈瑪斯和真主黨的支持者。拜登政府先前已經警告伊朗不要進一步升級這場中東戰爭。

目前美國、加拿大、英國、德國和沙烏地阿拉伯都呼籲其國民盡速離開黎巴嫩。

以色列媒體報導，國防部長Gallant在周四告訴集結在加薩邊境的部隊「現在你要從遠處看加薩，但很快你就會『從裡面』看到它，命令將到來」，暗示可能將對加薩發動旨在消滅哈瑪斯的地面戰。

以色列前總理巴拉克（Ehud Barak）周四向美國NBC News表示，「數萬」以色列大軍可能會在未來幾天進入加薩走廊，他表示這可能是一場艱鉅而血腥的進攻。

稍早前美國總統拜登在周四晚間發表電視全國演說，除了透露將要求國會撥款為以色列提供軍援，也呼籲以色列「不要被憤怒蒙蔽雙眼」。

中東緊張局勢持續升高，周五原油與黃金價格進一步上揚，目前美國期油漲0.86%，報每桶90.14美元。布蘭特期油漲0.56%，報每桶92.9美元。紐約12月期金漲0.50%，報每盎司1,990.50美元。