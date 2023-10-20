台中國際秋季旅展日前在台中國際展覽館熱鬧登場，吸引不少民眾來搶便宜。一名3歲林姓男童日前下午與阿嬤逛旅展，由於會場人潮眾多，林童不知不覺遭人群衝散，幸遇上熱心的民眾將他帶到會場服務台報警。

臺中市政府警察局烏日分局三和派出所日前獲報有迷失兒童，員警趕赴現場了解情形時，發現男童情緒緊張、眼角泛淚，無論員警及民眾怎麼詢問，男童不發一語，只好先將男童帶回派出所。

警員楊菀菁育有一名一周歲兒子，發揮母愛帶著男童前往超商購買多多安撫他緊張情緒，返所後男童坐在派出所椅子上默默喝起多多及玩起玩具警車。正當員警感到苦惱不知道該如何尋找男童家屬時，一名焦急的阿嬤報案請求協尋小孩。

該名阿嬤表示一次帶家中五名孫子來參加烏日區展覽館的旅展，不料3歲林童逛到一半不見蹤影，心急如焚地四處尋找，所幸孫子已在派出所安然無恙。由於阿嬤還要照顧其餘孫子，通知林童父母接回林童，對於民眾與員警的熱心協助頻頻道謝。

臺中市政府警察局烏日分局呼籲家長帶家中幼童出門務必隨時注意行蹤，也可以事先教導小朋友不慎走失或迷路時，應先在原地等候或尋求警察協助，但若真的遇上類似狀況，請主動與員警聯繫，或撥打110報案，警方將立即給予協助。