國民黨總統參選人侯友宜今天上午南下高雄走訪美濃區，前往美濃天后宮、朝天五穀宮參拜，並體驗採野蓮、製作客家油紙傘及藍衫和品嘗客家美食粄條，期間並大唱客家名曲「客家本色」；侯友宜指出，他提出100億的「客家文化產業發展基金」，希望發展全台70個客庄，並且要加速「客家語言發展法」的立法，讓客語可以在下一代深根，將客家人的精神一代一代傳承。
侯友宜表示，台灣有超過5分之1的人口是客家鄉親，但客庄的產業發展受到侷限，因此100億的「客家文化產業發展基金」，不只要讓年輕人回到客庄打拚，更要讓客家鄉親最重視的教育及文化，可以繼續傳承，他會推動「客家語言發展法」，讓客語深耕下去。
侯友宜在國民黨高雄市黨部主委黃昭順、市議員林義迪的陪同下，前往美濃天后宮參香，主委吳麟德特別為侯友宜穿上由在地「錦興行」老師傅謝國耀特製的「2024」藍衫背心，代表客家人硬頸、堅毅精神，祝福侯友宜能夠高票當選，為鄉親打拚。
侯友宜在致詞時，也以還在持續中的烏俄戰爭、以巴衝突為例，希望大家重視兩岸和平的重要性；他表示，客家人善良、認份，腳踏實地打拚，更有一份保家衛國的精神，而這次選舉只有一件事情，就是要避免戰爭，他一定會負起避戰的責任，避免下一代上戰場，讓每個人都可以安居樂業。
對於有民眾喊到南部很多農地、養殖場都被拿來種光電，希望政府能解決。侯友宜表示，光電中有沒有涉及弊案、破壞生態，上台後一定會查清楚，還給人民公平正義。
侯友宜參拜美濃天后宮、體驗採野蓮及朝天五穀宮參香後，即前往拜訪美濃客家藍衫老店「錦興行」，在第二代老闆謝國耀的介紹下，參觀由客家花布、藍染製作的手工藝品，也在老闆的指導下體驗熨藍衫。
隨後侯友宜到李家傘廠體驗製作油紙傘，店家李師傅特地致贈侯中華民國傘，祝福任重道遠，侯友宜拿起這把青天白日滿地紅的國旗油紙傘愛不釋手，表示這把傘就像是代表中華民國，底下保護人民生命財產安全，他會勇敢擔起來，秉持客家堅毅精神往前走，永遠守護中華民國，保護台灣人民在這塊土地過好日子世代安定，永遠繁榮安康，他並強調競選總部成立後，會找個地方展示這把傘，若當選總統，會將這把油紙傘帶進總統府。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。