國民黨總統參選人侯友宜今天上午南下高雄走訪美濃區體驗採野蓮。（林雅惠攝）

國民黨總統參選人侯友宜今天上午南下高雄走訪美濃區，前往美濃天后宮、朝天五穀宮參拜，並體驗採野蓮、製作客家油紙傘及藍衫和品嘗客家美食粄條，期間並大唱客家名曲「客家本色」；侯友宜指出，他提出100億的「客家文化產業發展基金」，希望發展全台70個客庄，並且要加速「客家語言發展法」的立法，讓客語可以在下一代深根，將客家人的精神一代一代傳承。

侯友宜表示，台灣有超過5分之1的人口是客家鄉親，但客庄的產業發展受到侷限，因此100億的「客家文化產業發展基金」，不只要讓年輕人回到客庄打拚，更要讓客家鄉親最重視的教育及文化，可以繼續傳承，他會推動「客家語言發展法」，讓客語深耕下去。

國民黨總統參選人侯友宜今天上午南下高雄走訪美濃區，前往美濃天后宮參拜。（林雅惠攝）

國民黨總統參選人侯友宜今天上午南下高雄走訪美濃區前往朝天五穀宮參拜並發表演說。（林雅惠攝）

侯友宜在國民黨高雄市黨部主委黃昭順、市議員林義迪的陪同下，前往美濃天后宮參香，主委吳麟德特別為侯友宜穿上由在地「錦興行」老師傅謝國耀特製的「2024」藍衫背心，代表客家人硬頸、堅毅精神，祝福侯友宜能夠高票當選，為鄉親打拚。

侯友宜在致詞時，也以還在持續中的烏俄戰爭、以巴衝突為例，希望大家重視兩岸和平的重要性；他表示，客家人善良、認份，腳踏實地打拚，更有一份保家衛國的精神，而這次選舉只有一件事情，就是要避免戰爭，他一定會負起避戰的責任，避免下一代上戰場，讓每個人都可以安居樂業。

對於有民眾喊到南部很多農地、養殖場都被拿來種光電，希望政府能解決。侯友宜表示，光電中有沒有涉及弊案、破壞生態，上台後一定會查清楚，還給人民公平正義。

侯友宜參拜美濃天后宮、體驗採野蓮及朝天五穀宮參香後，即前往拜訪美濃客家藍衫老店「錦興行」，在第二代老闆謝國耀的介紹下，參觀由客家花布、藍染製作的手工藝品，也在老闆的指導下體驗熨藍衫。

隨後侯友宜到李家傘廠體驗製作油紙傘，店家李師傅特地致贈侯中華民國傘，祝福任重道遠，侯友宜拿起這把青天白日滿地紅的國旗油紙傘愛不釋手，表示這把傘就像是代表中華民國，底下保護人民生命財產安全，他會勇敢擔起來，秉持客家堅毅精神往前走，永遠守護中華民國，保護台灣人民在這塊土地過好日子世代安定，永遠繁榮安康，他並強調競選總部成立後，會找個地方展示這把傘，若當選總統，會將這把油紙傘帶進總統府。