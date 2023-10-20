基隆市民政處主辦的成年禮活動首次移師至暖暖淡蘭古道舉辦。圖為基隆市長謝國樑（左一）和參加成年禮的學子合影。謝國樑期許學子能夠過這項結合歷史文化的巡禮，勇敢面對挑戰，拓變成為基隆驕傲的「山海之子」。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

位於基隆市知名景點暖東峽谷內的淡蘭古道段，已有200多年歷史，其豐富的生態資源與人文歷史更成為「國家級綠色步道」。基市府民政處每年舉辦高中生成年禮活動，今年首度移師到暖東峽谷內的大菁休閒農場舉行。逾120名學子走訪淡蘭古道路段，並透過沉浸式故事體驗、與闖關活動，感受基隆城市獨特自然資源與文化魅力。市長謝國樑期許同學能面對挑戰，成為基隆驕傲的「山海之子」。

謝國樑表示，暖暖當地擁有豐厚特有文化，同學即將成年也令人感動。他常思考，當女兒和同學一樣年紀時，能為大家做些什麼，也期勉同學未來升學或進入職場，邁向人生旅程各階段都心想事成。

基隆市民政處主辦的成年禮活動首次移師至暖暖淡蘭古道舉辦。圖為參加成年禮闖關的同學體驗藍染工藝。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市民政處主辦的成年禮活動首次移師至暖暖淡蘭古道舉辦。圖為參加成年禮的基隆高中同學根據線索闖關。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市民政處主辦的成年禮活動首次移師至暖暖淡蘭古道舉辦。圖為參加成年禮的暖暖高中同學開心參與闖關活動。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

謝國樑指出，年輕人是一座城市的未來，成年禮則是重要的標誌，象徵成長的里程碑與迎接展翅高飛的起點。期望青年學子透過本次旅程，走過先人串起台灣西半部到東部的第一要道，見證山川與海洋資源整合要塞，以瞭解基隆在古往今來扮演的要角；最終學習以積極態度堅定迎接未來，勇敢面對挑戰，成為讓基隆驕傲的「山海之子」。

基市府表示，基隆素有台灣門戶美譽，不只是知名國際大港，更擁有令人嘆為觀止的自然景緻，同時擁抱壯麗山川與湛藍海洋。市府團隊希望透過基隆獨有的文化底蘊，在傳統成年儀式外，帶來更有深度意義的活動。故今年以「驕傲山海之子：淡蘭啟程」為設計核心，引領學子穿越先人拓墾之地，踏上百年山徑古道。古道開發於兩百多年前，見證台灣東西岸開發與交流史，從貿易通商、資源往來、族群交流到自然生態等領域，都具有極重要意義。

基市府說，本次成年禮從暖東峽谷出發，沿途體驗山道、溪流滑瀑、梯田駁坎、歷史古跡等，並經由沉浸式闖關活動設計，賦予趣味與活力。挑戰行程一路抵達大菁休閒農場，該區是早期藍染文化發展與生產的重要聚點，學子也在此體驗與自然和諧的手作藝術。

成年禮活動的最後，謝國樑為成功完成體驗的學子頒發紀念勳章，動章是以被稱為「史前活化石」的古道特有植物「雙扇蕨」作為設計，期望藉由文化和歷史智慧的洗禮，為擁抱驕傲自信的山海之子們喝采。