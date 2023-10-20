高雄市議員鍾易仲指出，運發局粉專在半個月亞運期間，只有六則亞運貼文，一則選手名單，三則是直播訊息，真正報導選手的只有兩則，其中點讚數最高的只有298個讚數，點閱率低落得可憐。（柯宗緯翻攝）

高雄市議員鍾易仲昨質詢指出，亞運期間各縣市無不主動宣傳自家選手，但高市有37位選手獲獎，市府及運發局竟連一篇新聞稿都沒有，對選手冷漠。金牌獎金更只有台中的1／3，選手2個月沒主動來申請還視同放棄，種種作為實在太過離譜。針對議員指控，運發局連夜撰寫近千字新聞稿解釋，說都有透過粉專和直播宣傳，也會專案簽報獎金，在一個月內主動處理。

針對運發局連夜發文，鍾易仲今日於臉書狠酸「原來運發局會寫新聞稿嘛！」讚嘆他們效率很高，讓人眼睛為之一亮，但也質疑這樣的發稿速度，為什麼在亞運期間「捨不得拿出來宣傳選手？」

鍾易仲指出，運發局在亞運期間沒有發稿宣傳選手表現，是失職的表現。而昨天的澄清新聞稿不但沒有檢討反省的意思，反而還意圖辯解，簡直是「該寫的屁也打不出一篇，不該寫的鬼話連篇」。昨天他質詢時，運發局長、新聞局長都說會檢討，沒想到檢討的結果確實加強美化自己，民進黨式的「千杯」真的會讓人被灌醉。

運發局辯解粉專有宣傳選手表現，鍾易仲於是到該粉專一探究竟，不看還好，一看又被氣得不小。原來運發局粉專在半個月亞運期間，只有六則亞運貼文，一則選手名單，三則是直播訊息，真正報導選手的只有兩則，其中點讚數最高的只有298個讚數，點閱率低落得可憐。

鍾易仲指出，運發局發一則新聞稿，媒體就會轉載報導，高雄選手的光榮事蹟馬上就能被大家知道。這是最簡便也最重要的宣傳途徑，結果運發局不知道是偷懶還是心中根本不在乎選手，竟然只在經營得離離落落的粉專發文了事，而現在還拿來說嘴，當做用心行銷的證據，實在太誇張。

昨天運發局長在鍾易仲追問下，表示會簽亞運獎金調整的專案給市長，他希望運發局能拿出誠意和效率，趕快辦好這件事，不要讓高雄選手覺得自己矮人一截。

網友看到鍾易仲的貼文也紛紛表示「市府團隊對本市優秀的亞運運動員獎勵落漆離譜令人生氣」、「運動員在亞運爭取光榮，（議員）用行動幫運動員爭福利」、「同樣是國手 高雄市選手獎金太小氣」。