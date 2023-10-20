新北市一名55歲黃姓男子日前剛買完毒品，與恰巧碰到的49歲洪姓友人在公園內敘舊，只是沒想到身旁的洪男正好就是員警之前要找的通緝犯（經查已撤銷），引起員警注意並盤查，黃男在盤查過程中像是在幫自己壯膽一樣、大言不慚的說:吃毒的都沒多厲害啦!有毒早就被警察抓了!語畢不過一分鐘內，員警馬上在黃男的皮夾內查獲4包剛買來的安非他命；全案訊後依違反毒品危害防制條例移送新北地檢偵辦

10月18日中午12時許，新北保安大隊第二中隊員警於板橋區執行巡邏勤務，行經中正路板信公園時，恰巧遇到之前要找的洪姓通緝犯(經查通緝案已撤銷)坐在公園涼亭內跟朋友在聊天，員警便上前盤查。

在與洪男對話時，身旁的黃男面露一絲不安，員警察覺有異，便詢問其是否攜帶違禁物，黃男聞狀馬上故作正經，用海派、豪邁的口吻說：「吃毒的都沒多厲害啦！有毒早就被警察抓了。」也大方的提供身上的物品給員警查看。

才剛講完這段自信滿滿的話沒多久，員警便在其黑色皮夾內查獲4包毒品安非他命，立馬破功自打臉，員警也想不透黃男是哪裡來的勇氣，可能黃男自認為藏得很好不會被發現，才會如此滿嘴謊言。本案共計查獲毒品安非他命4包(重:4.44公克)，全案訊後將黃男依違反毒品危害防制條例罪嫌移送新北地檢偵辦，後續將再追查溯源。

據了解，黃男在員警盤查前半小時，才剛以新台幣六千元買這4包毒品安非他命，買完恰巧碰到洪姓友人，兩人便坐在公園涼亭內聊天，原來黃男近期工作不順、心情鬱悶，才會異想天開企圖藉由毒品來逃避現實壓力，殊不知毒品非但不是解決問題的方法，除了持毒被抓以外，六千元相當於自己四天的工錢也就這樣打水漂了。

警方呼籲，民眾應尋求正當方式紓解壓力，切勿藉由藥物濫用逃避現實焦慮及壓力。如遇有施用毒品或藥癮問題，請撥打24小時免費毒品防制諮詢專線：0800-770-885(請請您，幫幫我)由專人提供諮詢服務。

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