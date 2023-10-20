中市某安親班司機小強負責開車接送某國小學生，認識就讀國小五年級的女童，今年1月起至5月間在校門前藉機對她及女同學襲胸等猥褻7次，雖目睹同學喝斥：「男女授受不親」，仍不罷手，還曾拿100元給女童，叫她不要講出去。中檢依妨害性自主罪將司機起訴。

小強在中市某安親班擔任司機，負責開車接送國小學童到安親班上課，認識曾在安親班上課的國小5年級女童，今年1月起至5月間，他下午4時在校門口等女童，見她走出校門，即招手叫她到旁邊的人行道或變電箱前聊天，不顧女童扭動身體反抗，趁機強行襲胸數秒，還曾伸手進女童襯衫鈕釦縫隙，強行摸胸猥褻。

某日，女童的同學目睹小強猥褻行為，當場斥喝：「你在幹嘛！」、「男女授受不親」等語，但小強仍不罷手，還將魔爪伸向其他同學，某日，見女童與女同學在校門對面的早餐店聊天，小強藉機趨前，偷襲女童同學隱私部位性騷。

女童不堪長期遭猥褻騷擾，今年5月29日向母親哭訴報警，並告知輔導老師，由學校通報。

小強到案否認犯行，辯稱未曾故意撫摸女童及她同學身體。但女童同學證稱，目睹他在校門口對女童襲胸多次，甚至在她面前也不避諱，女童有次跑開，還被抓回來。

女童指控，小強還拿100元給她，叫她不要跟別人講，還抓她的腰、伸手抓她胸部3下，她一直扭動不讓他摸。

女童學姐也證稱，女童多次告知遭摸胸，有同學會盡量在下放學時陪她出校門，但無法每天陪同。

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