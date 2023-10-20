海軍退役的邱振原加入新竹縣義消工作22年，各式大型災害都可見到他的身影，包括五福化工廠爆炸火警、台元紡織公司火警等案件，均為連續搶救12小時以上火警勤務，邱振原於2018年轉任義消管理職務，用「治軍方式帶領分隊」，征戰各類比賽並拿下許多獎項，今年獲得消防署的肯定拿下全國義消鳳凰楷模。

邱振原國中畢業後就讀高雄海軍航海技術學校，接受軍事專業訓練，下部隊後歷經中士、上士艇長、士官長、營士官督導長等職務。為了延續軍中學到的損害管制及救火訓練並回饋社會，邱振原在退伍後即加入打火義消行列，至今已22年餘，從基層隊員做起，歷經小隊長及助理幹事等職務歷練。

為加強自己的救災能力，邱振原更參加竹縣義消特種救助隊訓練，不管白天或黑夜，只要火警無線電一號召支援，便立即趕往救災現場，期間曾參與轄內五福化工廠爆炸火警及台元紡織公司火警等案件，均為連續搶救12小時以上火警勤務，歷年來更參與無數大小火警案件及積極參與國內重大天災害搜救任務。

回憶起過去搜救經歷，邱振原表示曾前往颱風天土石流滅村現場，隨著怪手開挖尋找失蹤者，並協助確認身分。對於災害現場慘不忍睹的畫面，邱振原表示內心並不害怕，因為「做善事怎麼會怕？」邱振原除了身體力行服務社會，更身兼多個社會公益團體顧問。他認為有能力就多做一些，「可以幫助別人的事，不用太計較。」

2018年邱振原在眾人推選下，晉升為義消救護大隊的大隊長，雖然對於得離開熱愛的第1線工作有些不捨，但邱振原轉念一想，如果能將各分隊管理得宜，讓更多人加入救護義消的行列，似乎能發揮更大的效益，因此便義不容辭扛下重任。

邱振原在擔任大隊長後，積極協助消防局招募新人，協辦初級救護技術員初訓及複訓，每年皆鼓勵並帶領所屬救護分隊人員代表消防局對外參加全國性救護比賽，並皆獲得特優及優等的佳績。對於此次獲最高榮譽鳳凰獎殊榮，邱振原感謝所有人一直以來的協助，並期許自己未來繼續秉持初衷，持續熱心公益，為社會大眾無怨無悔的付出。