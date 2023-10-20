台南市2歲謝姓男童去年4月疑遭虐被安置，今年7月結束安置返家後，18日晚間被親生父母送醫急救，但到院前已休克死亡。由於男童全身傷痕，檢警懷疑遭凌虐致死，除漏夜相驗男童遺體，檢方也依傷害致死罪於今天凌晨向台南地方法院聲請羈押禁見2人。

鑑於男童的死因眾說紛紜，有一說是溺斃，也有人懷疑是腦震盪，但檢方相驗後，初步研判男童較嚴重的傷勢在腹部，身體其他部位也都有陳舊性傷痕，至於詳細死亡原因，仍有待法醫鑑定報告。

據了解，同居但沒有婚姻關係的43歲謝姓女子及32歲陳姓男子育有2名子女，除了謝姓男童之外，還有一名3歲女童，目前市府社會局已強制介入安置。

謝女與陳男平常打零工維生，一家人長期住在平價旅館。據旅館人員指出，男童的父母約於2022年9、10月搬進該飯店採包年住宿，但因生活作息不正常，經濟狀況不好，目前還積欠約5萬元租金。他們居住的房間並不大，內部雜物很多，看起來十分零亂。

旅館人員說，之前都是男童父母與女兒一起住，直至今年7月男童才由父母帶回來，4人一起住。之前男童父母外出時，曾將男童曾託櫃台人員照顧，之後就一直沒再看過父母帶著男童外出。由於每次男童父母都只帶女兒一起出門，有工作人員還好奇問這對父母，「你兒子呢？怎麼沒看見他？」但對方每次都說在睡覺。

旅館人員還表示，工作人員曾經聽到男童父母罵小孩或夫妻吵架的聲音，還聽說這對父母出門時，都將男童手腳綁起來，讓他們十分驚訝。